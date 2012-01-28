T24 LogoT24 Logo
Spor

Sow, Fenerbahçe'nin 99. yabancısı İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2012 13:53

-Sow, Fenerbahçe'nin 99. yabancısı İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Futbolda ara transferde Senegalli Moussa Sow'u transfer eden Fenerbahçe, tarihindeki 99. yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Fransa'nın Lille takımından alınan Sow, sarı-lacivertli takımın 105 yıllık tarihindeki 99. yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.  Sow, ayrıca Issiar Dia ve Mamadou Niang'ın ardından Fenerbahçe'nin tarihindeki 3. Senegalli oyuncu oldu. Fenerbahçe, 105 yıllık tarihinde şimdiye kadar 4 kıta ve 36 ülkeden 99 futbolcu transfer edildi. Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıtalarından eski Yugoslavya, Brezilya, Yunanistan, Almanya, Danimarka, Romanya, Mısır, İtalya, Arnavutluk, Polonya, İngiltere, İsviçre, Macaristan, Rusya, Slovenya, Bulgaristan, Nijerya, Portekiz, Güney Afrika, Bosna-Hersek, Gana, İsrail, Gine, İsveç, Hırvatistan, Hollanda, Arjantin, Ukrayna, Fransa, Uruguay, Sırbistan, İspanya, Senegal, Slovakya, Kamerun ve Şili'den futbolcular sarı-lacivertli takıma transfer oldu. Fenerbahçe tarihinde en çok eski Yugoslavya'dan futbolcular forma giydi. Sarı-lacivertlilerde 17 yabancıyla Yugoslavlar hala ilk sırada yer alırken, son yıllardaki transferlerle 15 yabancıyla Brezilyalılar ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de ayrıca 5'er Yunan, Alman ve Rumen, 4 Danimarkalı, 3'er Senegalli, Mısırlı, Nijeryalı, Ganalı ve Bulgar, 2'şer İtalyan, Arnavut, Polonyalı, İngiliz, İsviçreli, İspanyol, Rus ve Hırvat, 1'er de Macar, Sloven, Güney Afrikalı, Portekizli, Bosna-Hersekli, Gineli, İsrailli, İsveçli, Hollandalı, Arjantinli, Ukraynalı, Fransız, Slovak, Kamerunlu, Uruguaylı, Sırp ve Şilili futbolcu transfer edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24