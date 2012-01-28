-Sow, Fenerbahçe'nin 99. yabancısı İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Futbolda ara transferde Senegalli Moussa Sow'u transfer eden Fenerbahçe, tarihindeki 99. yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Fransa'nın Lille takımından alınan Sow, sarı-lacivertli takımın 105 yıllık tarihindeki 99. yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Sow, ayrıca Issiar Dia ve Mamadou Niang'ın ardından Fenerbahçe'nin tarihindeki 3. Senegalli oyuncu oldu. Fenerbahçe, 105 yıllık tarihinde şimdiye kadar 4 kıta ve 36 ülkeden 99 futbolcu transfer edildi. Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıtalarından eski Yugoslavya, Brezilya, Yunanistan, Almanya, Danimarka, Romanya, Mısır, İtalya, Arnavutluk, Polonya, İngiltere, İsviçre, Macaristan, Rusya, Slovenya, Bulgaristan, Nijerya, Portekiz, Güney Afrika, Bosna-Hersek, Gana, İsrail, Gine, İsveç, Hırvatistan, Hollanda, Arjantin, Ukrayna, Fransa, Uruguay, Sırbistan, İspanya, Senegal, Slovakya, Kamerun ve Şili'den futbolcular sarı-lacivertli takıma transfer oldu. Fenerbahçe tarihinde en çok eski Yugoslavya'dan futbolcular forma giydi. Sarı-lacivertlilerde 17 yabancıyla Yugoslavlar hala ilk sırada yer alırken, son yıllardaki transferlerle 15 yabancıyla Brezilyalılar ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de ayrıca 5'er Yunan, Alman ve Rumen, 4 Danimarkalı, 3'er Senegalli, Mısırlı, Nijeryalı, Ganalı ve Bulgar, 2'şer İtalyan, Arnavut, Polonyalı, İngiliz, İsviçreli, İspanyol, Rus ve Hırvat, 1'er de Macar, Sloven, Güney Afrikalı, Portekizli, Bosna-Hersekli, Gineli, İsrailli, İsveçli, Hollandalı, Arjantinli, Ukraynalı, Fransız, Slovak, Kamerunlu, Uruguaylı, Sırp ve Şilili futbolcu transfer edildi.