-Sow: Burası Türkiye futbol sert oynanıyor İSTANBUL (A.A) - 05.02.2012 - Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Moussa Sow, ilk maçında 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sow, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını ve Yobo'nun erken gelen golüyle moral bulduklarını belirterek, ''Stoch ve Alex ile pozisyonlar yakaladık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. İlerleyen dakikalarda topu Beşiktaş'a verdik, ama savunmayı iyi uyguladık ve kalemizi gole kapattık. 3 puan aldığımız için çok mutluyum'' diye konuştu. Stadın atmosferiyle ilgili bir soru üzerine Senegalli oyuncu, Fransa'da oynadığı dönemde böyle bir stat atmosferi görmediğini kaydederek, ''Fransa ile burası kıyaslanamaz. Gelmeden önce 'Çok ateşli taraftar önünde oynayacaksın' diye anlatmışlardı, ancak bu kadarını beklemiyordum. Muhteşem bir taraftar vardı. Beşiktaş maçıyla başlamam olumlu oldu. Taraftarın her zaman arkamızda olduğunu görmek futbolcu için moral veriyor. Amacım bu taraftara uzun süre hizmet etmek'' ifadelerini kullandı. Sow, daha önce Fenerbahçe'de oynayan Mamadou Niang'ın Türk futbolunun sert oynandığı yönünde kendisini uyardığını vurgulayarak, ''Niang, Türkiye'deki futbolun, savunma oyuncuların sertliğini, hakemlerin buna müsamaha gösterdiği anlatmıştı. Bu akşam ben de bunu gördüm. Ancak şikayet edecek bir şey yok. Burası Türkiye, futbol sert oynanıyor. Ancak buraya uyum sağlayacağım'' diye konuştu. Senegalli futbolcu, Türk futbolunun iyi bir düzeyde olduğunu dile getirerek, ''Teknik kapasitesi yüksek, üst düzey oyuncular var. Türk futbolunun çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bu akşam da iyi oynadık ve biz büyük takımız, maçı kazandık. Karşımızda da büyük bir takım olan Beşiktaş vardı, onlar da iyi oynadı'' dedi. Sow, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada ise Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle takıma geç katıldığını vurgulayarak, ''İki antrenmandır takımın içinde yer alıyorum ve çoğu arkadaşlarımı tanımıyorum. İlk kez birlikte oynama şansı yakaladık. Mutlaka birtakım dezavantajlarım olmuştur ama bu akşam elimden geleni yapmaya, takıma uyum sağlamaya çalıştım. Bireysel olarak çok istenen performansı bulamamış olsam da, takım olarak gerçekleştirmiş olduğumuz galibiyetten dolayı çok mutluyum. Defansif olarak çok iyi bir maç çıkardık, gol yemedik. Sonuç itibariyle 2-0'lık bir galibiyetle elde ettik. Kendim ve takımım adına çok mutluyum'' şeklinde konuştu.