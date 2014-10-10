Sovyetler'in son lideri Gorbaçov hastaneye kaldırıldı



Mihail Gorbaçov'un kaldırıldığı hastanenin adı açıklanmadı. Rus aber ajansı Ria Novosti'nin sorularını yanıtlayan 83 yaşındaki Gorbaçov, "cihazlara bağlı olduğunu ancak yaşamak için mücadele etmeye kararlı olduğunu" söyledi.

Gorbaçov, geçen yıl ortaya atılan ölüm haberleri üzerine "Boşuna umuyorlar. Gayet iyi durumdayım" açıklamasında bulunmuştu.

Mihail Gorbaçov, 1985'ten 1991'e kadar Sovyetler Birliği'ni yönetti. 'Glasnost' (saydamlık) ve 'perestroyka' (yeniden yapılanma) adını verdiği politikalarıyla tanındı.

İlerleyen yıllarda bazı Ruslar tarafından "Sovyetler Birliği'nin mezar kazıcısı" ve ekonomik krizin mimarı olarak suçlanan Gorbaçov, 1990 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanmıştı.