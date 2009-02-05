Sovyet ruhu yeniden canlanıyor!

* 'Ortak Güvenlik Antlaşması Örgütü' mensubu 7 eski sovyet ülkesi, "ortak acil müdahale gücü" kurmak için anlaştı.



* Rusya, eski Sovyet cumhuriyetlerine, 'kurtarma fonu' adı altında 7,5 milyar dolarlık yardımda bulunmaya hazırlanıyor



Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan liderleri, Moskova'daki toplantıda, "hariçten gelecek tehditlere" karşı Rusya'da konuşlanacak ortak silahlı güç kurmak için anlaşma imzaladı.



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Moskova'daki toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'ın dün yapılan zirvede ''ortak acil müdahale'' gücü kurma konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.



Medvedev, tüm liderlerin böyle bir güce ihtiyaç olduğu konusunda aynı görüşü paylaştığını belirterek, bu gücün detayları konusunda bilgi vermedi.



Kırgızistan ABD üssünü kapattı



Kırgızistan'ın ülkedeki ABD üssünü kapatacağı açıklamasının ardından dün Rusya ve Belarus'un hava sahasını savunmak ve izlemek için ortak bir askeri sistem kurulacağı belirtilmişti.



Rusya, ABD ve Çin, dünyanın en zengin enerji kaynaklarının bulunduğu belirtilen Orta Asya ve hazar bölgesindeki etkisini artırmak için kıyasıya yarışıyor.



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, 11 Eylül 2001 tarihindeki saldırıların ardından devlet başkanlığı görevi sırasında ABD askerlerinin Orta Asya'ya gelmesine olumlu yaklaşmış, ancak Amerikan askerlerinin buradaki varlıklarının uzaması son dönemde Moskova'yı rahatsız etmeye başlamıştı.



Rusya, Kırgızistan'da 2003 ve 2005 yıllarında iki askeri üs kurmuştu.



Rusya'dan 7.5 milyar dolar



Öte yandan Rusya'nın eski sovyet cumhuriyetlerine, 'kurtarma fonu' adı altında 7,5 milyar dolarlık yardımda bulunmaya hazırlandığı bildirildi.



Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan devlet başkanları Avrasya Ekonomik Topluluğu'nun (EVRAZES), Moskova'da yapılan özel oturumunda küresel ekonomik krizle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunarak, EVRAZES çerçevesinde 10 milyar dolarlık "karşılıklı kurtarma" fonu oluşturulması konusu ele aldı.



Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, 10 milyar dolarlık fona Rusya'nın 7,5 milyar, Kazakistan'ın 1 milyar dolar katkıda bulunacağını belirterek, kalan miktarın diğer ülkeler tarafından tamamlanacağını söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, hangi ülkenin fona ne kadar katkıda bulunduğu konusunda bilgi vermedi. Medvedev, "Bu fonu müttefiklerimize kredi vermesi için oluşturuyoruz. Uluslararası kredi örgütlerinin yaptığı gibi kendini zor durumda hisseden ülkeler için koşullar kabul edilebilir olmalı" dedi.



Rusya krizden en fazla etkilenenlerden



Küresel ekonomik krizden en ciddi etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'nın kriz öncesindeki 600 milyar dolar altın ve döviz rezervi, 390 milyar dolara kadar düştü.



Ancak Rus liderler, ekonomilerinin müttefiklerine yardım edebilecekleri kadar güçlü olduğunu savunuyor.



Medvedev, geçen hafta Kırgızistan için 2,15 milyar, Küba için de 350 milyon dolarlık kurtarma paketi sözü verirken, Belarus'a 1 milyar dolar kredi işlemlerinin de hızlandırılmasını istemişti. Rusya, Belarus'un 1 milyar dolara ilaveten istediği 2,77 milyar dolarlık kredi talebinin değerlendirildiğini de açıklamıştı.



Kırgızistan, Rus yardımını almasının ardından ülkedeki Amerikan üslerinden birini kapatacağını açıklamıştı.



EVRAZES'in üyeleri arasında Özbekistan ve Ermenistan da bulunuyor.



