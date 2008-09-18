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Şovu da kurtaramadı!

Yeni otomobiliyle plakasız trafiğe çıkan Beyaz, espirileri sıraladı ama cezadan kurtulamadı.

18 Eylül 2008 03:00

Yeni otomobili ile plakasız trafiğe çıkan Beyaz, polis ceza yazmasın diye bütün esprileri sıraladı ama ceza yemekten kurtulamadı.

Ünlü şovmen Beyaz, kişiye özel stand-up'a başladı! Yeni aldığı, 215 bin Euro'luk 'Maserati Gran Turismo S' otomobilini Bebek'te yol üstüne park eden Beyaz, döndüğünde bir trafik polisinin ceza yazmak üzere olduğunu gördü. Plakasız trafiğe çıktığı için 55 YTL ceza yiyeceğini öğrenen Beyaz, cezadan kurtulmak için trafik polisine ayak üstü stand-up şov yaptı, dökmedik dil bırakmadı.

Beyaz, önce cezayı kesecek olan polis memurunu eşiyle birlikte yemeğe göndermeyi teklif etti. Polisin cevabı "Hayır" olunca ünlü şovmen memuru eşiyle birlikte 'Beyaz Show'un canlı yayınına davet etti. O da olmayınca, polisi bir konsere göndermek istedi. Ancak Beyaz ne kadar dil dökse de 55 YTL'lik cezayı yemekten kurtulamadı.

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