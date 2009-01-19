'Şov peşinde koştuk'



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aragones, Eskişehirspor maçında oyuncularının şova dayalı futbol oynadığını, bu yüzden bazı pozisyonları harcadıklarını söyledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Fortis Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor'u 3-0 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, kendisinin iyi futboldan yana olduğunu belirterek, ''İyi futbol vardır ve güzel, şova dayalı futbol vardır. Ben iyi futboldan, daha basit futbol oynamaktan yanayım. Bugün biraz daha şova dayalı futbolun peşinde koştuk. O yüzden bazı pozisyonları harcamış olabiliriz'' dedi.



''Özellikle şanslı başladığımızı düşündüğümüz bir maçtı'' diyen İspanyol teknik adam, ''Oyunun başında onların direkten dönen bir pozisyonu vardı, ondan sonra bir pozisyonları daha vardı. Onun dışında ilk yarıda çok fazla pozisyon olmadı. Bugün daha çok bastırdığımız bir maçtı. İlk atağımızda golü bulduk. Onlardan bir oyuncu atıldığı zaman biz oyunun kontrolünü aldık. Rakip 10 kişi kalınca, oyunun hakimi bizdik'' şeklinde konuştu.



Aragones, Trabzonspor ile yapacakları lig maçına da değinerek, ''Trabzonspor ligin ilk yarısını uzun süre üstlerde götürdü. Bu da iyi bir takım olduklarını gösteriyor. Rakibe saygı duyuyoruz. Zor geçeceğini düşündüğümüz bir maç, ancak takımım bu maça hazır'' diye konuştu.



''GENÇLERİ İZLEMEYE AŞIĞIM''



Luis Aragones, PAF takımının yaptığı hazırlık maçını izlemesiyle ilgili bir soru üzerine, ''Özellikle İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü yaptığım için genç oyuncuları çok yakından takip eden bir insanım. Geçen gün de PAF takımın hazırlık maçını izledim. Gerçekten çok yetenekli oyuncular var. Türkiye'ye baktığımızda 19 yaş altında İspanya ile oynanan bir final var. Türkiye'de bazen genç oyunculara çok daha geç forma şansı veriliyor. Ben o gün çok yetenekli oyuncular gördüm. O oyunculara daha erken yaşlarda Süper Lig'de oynayacak kıvama getirmek için daha erken zamanlarda şansları vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle genç oyuncuları çok beğendiğim, onlara değer verdiğim için defalarca izlemek isterim. Bir defa antrenmanlarını izlemiştim ve oradan bir oyuncu çağırdık. Benim burada işim Fenerbahçe'nin alt yapısındaki oyuncuları da izlemek. Oradaki antrenörlerle sürekli iletişim halindeyiz. Genç oyuncuları izlemekten çok memnunum. Onları izlemeye biraz da aşığım diyebilirim'' dedi.



Bu arada, maçın ilk yarısından oyundan alınan Selçuk'un sağ arka adalesinde problem olduğu ve bu futbolcunun MR çektirmek için hastaneye gittiği bildirildi.



ÇALIMBAY: ÇOK BASİT HATALAR YAPTIK



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmanın zorluğunu yaşadıklarını söyledi.



Çalımbay, Fortis Türkiye Kupası'nın bu sezon kendileri için önemli olmadığını vurgulayarak, ''Kupada daha çok oynatmadığımız oyunculara şans verdik. Bizim için önemli olan lig. Bu maçı da ligde yapacağımız Gaziantepspor maçı öncesi önemli bir hazırlık olarak gördük'' dedi.



Çok iyi bir maç olduğunu kaydeden Rıza Çalımbay, ''10 kişi kaldıktan sonra 1 kişinin eksikliğini çok hissettik. Çok basit hatalar yaptık. Bu maçta hatalarımızı gördük. Ayrıca bu sene Fenerbahçe'ye karşı hiç 11 kişi maçı tamamlayamadık'' ifadesini kullandı.

