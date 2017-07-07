South Park'ın yaratıcısı: Trump'la daha az dalga geçeceğiz

Ünlü animasyon South Park’ın yaratıcıları, dizide bundan sonra ABD Başkanı Donald Trump’la daha az dalga geçeceklerini söyledi.

Los Angeles Times gazetesine konuşan South Park’ın yaratıcılarından Trey Parker, “Her hafta ABD Başkanı ile dalga geçme tuzağına düştük. Saturday Night Live ile aynı hatayı yaptık ve ‘Dostum, CNN’e dönüşüyoruz’ diye düşündük” dedi.

“Matt’le (South Park’ın diğer yaratıcısı Matt Stone) birlikte ‘Şimdi bakın Trump’la ilgili ne söyleyeceğiz’ diyoruz gibi hissettik. Billboard’lara 'Bakın haftaya Trump’a ne yapacağız’ yazsak çılgın reytingler alırız ama doğrsusu umurumda değil” diye konuşan Parker, 20 yıllık dizinin yeniden köklerine dönmesini istediklerini belirtti.

Trump’ın oğlu Donald Trump Jr ise röportaja Instagram’dan yanıt vererek “Hahahahaha... South Park CNN’e dönüşmemek için Trump şakalarını azaltacak. İnanılmaz. Bu haber günümü şenlendirdi” diye yazdı.

South Park’ın son bölümü, Trump’ın Meksika sınırına duvar örme planına referansla Kanada sınırına duvar örülmesi için başlatılan kampanyayı konu alıyordu.