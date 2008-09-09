South Park'a yasak mı?

Rus savcıları, her şeyi hicvetmesiyle nam salan iki Emmy ödüllü South Park’ın izleyicilerden gelen tepkiler üzerine Moskova merkezli 2x2 televizyonundaki yayımının durdurulması için harekete geçti.



Şikâyetlerin odağında 1997’deki ilk yayınından beri Colorado’daki bir kayak kasabasında 9’lu yaşlarındaki çocukların öyküleri etrafında gelişen dizinin ‘aşırılıkçı’ bulunması yer alıyor. Savcılık ofisinin sözcüsü Valentina Titova, oluşturdukları bilir kişi heyetinin bu fikre varmasıyla yayın yasağı için harekete geçtiklerini duyurdu.



Şikâyetlerin başını da Evanjeliklik İnancına Bağlı Rus Hristiyanları Birliği çekiyor. Örgütün sözcüsü Konstantin Bendas, 20 uzmanın çizgi dizi üzerinde yaptığı inceleme sonucu genç izleyiciler üzerinde son derece olumsuz etkilerin tespit edildiğini savunarak, “Dini inanca sahip insanların duygularını incitiyor ve ulusal kimliğe saldırganlığı kışkırtıyor” dedi.



Rusya 2006’da ‘aşırılıkçılık’ tanımına ‘ulusal kimliği aşağılamak’ ile ‘dini ve ulusal nefreti kışkırtma’ kavramlarını da dahil eden bir yasa çıkartmıştı. Bunun etnik azınlıklara yönelik şiddeti körükleyici etkileri olduğu görüşü ağırlık kazanmıştı.

