Soul "ruhunu" yitirdi

Isaac Hayes’in arkadaşı ve eski menajeri Onzie Horne, ünlü şarkıcının, Memphis’teki evinde bilincini yitirmiş halde bulunduğunu ve götürüldüğü hastanede öldüğünün açıklandığını söyledi. “Soul Man” ve “When Something is Wrong With My Baby” gibi ünlü şarkılara imza atan Hayes, “Theme From Shaft” ile Oscar ve Grammy ödülleri kazanmıştı. Isaac Hayes, animasyon “South Park” dizisinde de okul aşçısı Şef’i seslendiriyordu.



Isaac Hayes



1960 ve 1970’lerde Isaac Hayes’in müziğinden etkilenmeyen çok az kişi vardı. Stax-Volt Records ile çalışmasıyla Memphis Soul müziğinin temellerini attıktan sonra Hayes sadece disco hareketinin değil aynı zamanda rap müziğin evriminin de öncülüğünü yapan başarılı bir solo kariyere adım attı.



Hayes Ağustos 1942’de Covington’da doğdu. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybetti ve büyükanne ve büyükbabası tarafından yetiştirildi. Sahneye ilk kez 5 yaşında kilisede çıktı ve Memphis’e taşınana kadar kendi kendine piyano, org ve saksafon çalmayı öğrendi. Memphis’e taşındığında Sir Isaac and the Doo-Dads, the Teen Tones ve Sir Calvin and His Swinging Cats gibi bir kaç kısa ömürlü grup ile gece kluplerinde çaldı. 1962’de album kayıtlarına başladı. İki sene sonra Mar-Keys ile saksafon çalmaya başladı ve bunun neticesinde Stax Records ile olan uzun süreli anlaşması başlamış oldu. Otis Redding ile bir dönem çaldıktan sonra Stax house band’de klavye çalmaya başladı ve böylece söz yazarı David Porter ile ortak oldu. Hayes ve Porter, Soul Children adı altında 200 şarkı besteledi ve Stax’in önemli isimlerinden Sam and Dave (“When Something Is Wrong With My Baby,” “Soul Man,” and “Hold On, I’m Comin”), Carla Thomas (“B-A-B-Y”), Johnnie Taylor (“I Got to Love Somebody’s Baby,” “I Had a Dream”) gibi sanatçıların hit parçalarının yaratıcısı oldu. 1967’de ilk solo LP’sini piyasaya sürdü. 1969’da kaydedilen Hot Buttered Soul ile ticari atılımını yaptı.; albümün sağlam yapısıyla, gösterişli düzenlemesiyle ve duygusal temasıyla, kendi resminin albüm kapağındaki görselinin birleşimi Hayes’i daha sıradışı kıldı.



1970’de piyasaya sürdüğü The Isaac Hayes Movement ve To Be Continued adlı iki ayrı albümden ve 1971’de çekilen Shaft isimli filme yaptığı müzik düzenlemesinden sonra ticari kariyerinin doruk noktasına ulaştı. Shaft için düzenlediği album Academy Award ödülünü kazanmakla kalmayıp, albümdeki “Theme From Shaft” adlı şarkı da hit oldu. 1971 tarihli Black Moses ve 1973’de piyasaya sürdüğü Joy’dan sonra Hayes 1974’te Tough Guys ve Truck Turner için de iki ayrı soundtrack yaptı. 1975’te Stax’ten ayrılan Hayes kendi plak şirketi olan Hot Buttered Soul’u kurdu. Her ne kadar 1975’da çıkan Chocolate Chip ve 1976’da çıkan Groove-a-Thon basarılı olsa da, daha önceki albümlerine kıyasla yeni albümleri daha az ilgi görmeye başladı ve 1976’da iflas etti.1977’de Dionne Warwick ile yayınladığı A Man and a Woman isimli çift LP’den sonra “Zeke the Freak,” “Don’t Let Go” ve “Do You Wanna Make Love” gibi hitlerle bir çıkış yaptı. 1979’da Millie Jackson ile beraber kaydettiği Royal Rappin’s isimli duet koleksiyonundan sonra 1980’de And Once Again ve 1981’de Lifetime Thing olmak üzere iki adet solo album kaydetti ve müzik kariyerine beş yıllık bir ara verdi. 1986’da U Turn ile geri dönüş yaptı ve daha sonra oyunculuğa odaklanarak müzik kariyerine tekrar ara verdi. 1995’te hip-hop’ın babası olarak kabul gören Hayes, Sciontology’e ihtida etti. 1997’de South Park adlı animasyon serisinde Jerome “Chef” McElroy isimli karakteri seslendirdi.



Hayes ani bir çıkış yaptı ve Chef alışıldık bir karakter haline geldi. South Park, Hayes’i şimdiye kadar olduğundan çok daha görünür bir hale getirdi ve böylece genç kuşağın gözdelerinden biri oldu. “Chocolate Salty Balls” adlı şarkıyla ünlenen Hayes doğal olarak South Park’ın Bigger, Longer, Uncut adlı filminde de bulundu. 2000 yılında Shaft’ın yeniden çekiminde yer aldı. Ertesi yıl Alicia Keys’i bir müzisyen ve aranjör olarak destekledi ve Songs in A minor albümü tanıtımında yardımcı oldu. (AA)