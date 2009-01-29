Sotheby's Türk sanat eserlerini satışa çıkaracak

Londra'daki Sotheby's müzayede evi, çağdaş Türk sanat eserlerini 4 Mart’ta satışa çıkaracak.



Londra’da satışa çıkacak eserler arasında 53 değişik sanatçının resim, fotoğraf, heykel ve enstalasyon alanındaki 73 eseri bulunuyor.



İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's müzayede evi, Osmanlı sanat eserlerine yönelik olarak düzenlediği müzayedelerden sonra bu kez 4 Mart tarihinde bir Çağdaş Türk Sanat eserleri müzayedesi gerçekleştirecek.



53 değişik sanatçının resim, fotoğraf, heykel ve enstalasyon alanındaki 73 eserinin satılacağı müzayedenin satış öncesi sergilenmesi de İstanbul ve Londra'da iki ayrı günde yapılacak.



12 Şubat günü 11.00-18.00 saatleri arasında İstanbul'da The Marmara Esma Sultan'da gerçekleştirilecek olan ön tanıtım sergisi, 27 Şubat tarihinde de Sotheby's Müzayede Evi'nin Lonrdra'nın merkezindeki binasında tekrarlanacak.



Sotheby's'in modern dönem Türk sanatçılarının eserlerinden toplam 1,2 milyon sterlin civarında gelir beklediği, müzayedede Türk modern sanatının dinamizmini yansıtan önemli eserlerin satışa sunulacağı bildirildi.



Satışta ressam Erol Akyavaş'ın 1980'de kanvas üzerine yağlı boyayla yaptığı "Öpücük" adlı tablonun da yer alacağına dikkat çeken Sotheby's müzayede evi yetkilileri, pek çok sanatseverin peşinde olduğu bilinen tablonun satışından 25 ile 35 bin sterlin arasında gelir beklendiğini açıkladı.



Mubin Orhon'un 1961'de yaptığı yağlıboya çalışması "İsimsiz" in de 60 ile 80 bin sterlin gelir getirmesi beklenen müzayedede, hiperrealist bir fotoğraf sanatçısı olarak tanımlanan Taner Ceylan'ın "Ruhani" adlı çalışması da 30-40 bin sterlin aralığında alıcı bulması beklenen eserler arasında sayılıyor.



Fotoğraf alanında Hale Tenger ve Nazif Topçuoğlu'nun eserlerinin de satışa çıkacağı müzayedede, heykel alanında da Seyhun Topuz'un "Red VI" adlı eseri 20-30 bin sterlin tahmini fiyatla satışa çıkartılacak.



Müzayedede ayrıca Hüseyin Alptekin'in "Otel Tabelaları" serisinden "Hotel October" adlı eseri 12-18 bin sterlin, Elif Ural'ın "Yeşil Göbek" adlı eseri ise 6 ile 8 bin sterlin fiyatla satışa çıkacak.



Sotheby's'in Ortadoğu alanındaki kıdemli Başkan Yardımcılarından Alican Ertuğ, müzayedeyle Türk Modern Sanatının uluslararası sanat piyasasının önüne çıkmış olacağını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



Sotheby's Satış Bölümü Başkanı Dalya İslam ise bir ilk olma özelliği taşıyan Modern Türk Sanatı müzayedesinin, çok önemli Türk sanatçılarının eserlerini, sanatın önemli bir döneminde sanatseverlerin ilgisine sunduğunu belirtti.



(AA)