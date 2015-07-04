Şota’dan Trabzonspor oyuncularına: Sessiz takım olur mu?

Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde, Arnhem kenti yakınlarındaki Renkum kasabasında kamp otelinin sahasında antrenman yaptı. Pas çalışması sırasında konuşmayan futbolcularına da seslenen Arveladze, "Pas attığınız arkadaşınızın adını söyleyin. Sessiz takım olur mu? Konuşun" dedi.

Kondisyon ağırlıklı geçen antrenmanın büyük bölümünü Gürcü teknik adamın 67 yaşındaki yardımcısı Laszlo Jambor yaptırdı. Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular pas çalışması gerçekleştirdi.

Ntvspor’daki habere göre, toplam 30 futbolcunun yer aldığı çalışmaya, ülkesinde tedavi olan Cardozo, sıtma hastalığı geçiren ve 6 Temmuz'da kampa dahil olacağı açıklanan Waris veizinli olan Medjani ile M'bia katılmadı. Medjani 6 Temmuz'da, M'bia da 9 Temmuz'da kampa katılacak.

Sıcak hava zorladı

Trabzonspor Hollanda'da, Trabzon'dan çok daha sıcak hava koşullarıyla karşılaştı.

Futbolcular, 35 derece civarındaki sıcak nedeniyle zor anlar yaşarken sık sık su içerek serinlemeye çalıştı.

Bölgede hava sıcaklıklarının gelecek hafta ortasına kadar yüksek seyredeceği belirtildi.

Şota'dan uyarılar

Trabzonspor'un Hollanda'daki basına açık ilk çalışmasında teknik direktör Şota Arveladze, sık sık futbolcularına uyarılarda bulundu.

Gürcü teknik adam, kondisyon çalışması sırasında istediği hareketleri yapamayan oyunculara, "Sorsanız hepiniz ayaklarınızı kolay kaldırıyorsunuz ama burada kimse kaldırmıyor" şeklinde uyardı.

Pas çalışması sırasında konuşmayan futbolcularına da seslenen Arveladze, "Pas attığınız arkadaşınızın adını söyleyin. Sessiz takım olur mu? Konuşun" dedi.

Arveladze, oyuncularına, "Şu an hepiniz yüzde 60'ınızı vermelisiniz ama bu, zaman geçtikçe yüzde 100'e ulaşmalı. Herkes yapabileceklerinin sınırını bilmeli, bu sınırı zorlamak için elinden geleni yapmalı. Sahada yürürseniz hepimiz kaybederiz" ifadelerini kullandı.

Yardımcıları belli oldu

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Şota Arveladze'nin yardımcıları belli oldu.Buna göre Arveladze'nin yardımcılıklarını Laszlo Jambor, İbrahim Yılmaz, Şener Gençtürk ve Jan Olde Riekerink yapacak.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.