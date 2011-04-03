-ŞOTA: KAÇACAK DEĞİLİM, BIRAKMAK YOK KAYSERİ (A.A) - 03.04.2011 - Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, takımın kötü gidişinin sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek, mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Şota, Kasımpaşa maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya çok kötü başladıklarını, mücadeleye girmeyen ve maçı okumayan bir takım olduklarını, toparlanmaya çalışsalar bile istedikleri oyunu kuramadıklarını belirtti. Sahada, isteksiz bir takım olduğunu ifade eden Şota, ''İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık ve sonuçta seyirci 'üç üç üç' diye bağırınca Kasımpaşa'da yaptı, üzgünüz'' dedi. Gazetecilerin, takımın son haftalardaki düşüşün nedeni ile ilgili sorularını Şota, şöyle yanıtladı: ''Sakat var desem her takımda oluyor. Kim oynarsa oynasın, aynı kadroyla iyi maçlar oynadık. Sebebini bulamadım. Kendi takımını ruhsuz görmek zor iş. Toparlamak için daha çok çalışacağız. Hedefi olmayan takımın işi daha mı kolay çözemedim. Bizim hedefimiz var ve bu hedefe ulaşmayı istiyoruz. Bırakmak yok, devam edeceğiz.'' Şota, gazetecilerin istifa etmeyi düşünüp düşünmediğini sormaları üzerine, ''Kaçacak değilim, bırakmak yok. Sorundan kaçan ne hocayım, ne de insanım. Kötü gidişin sorumlusu benim'' diye konuştu. Takımdan ayrılan futbolcular ile ilgili soru üzerine de Şota, takımdan ayrılan Zalayeta'nın çocuğu nedeniyle aile sorunları yaşadığını ve futbolcuyu göndermek zorunda kaldıklarını anlattı. Taraftarların aleyhte tezahürat yapmasının da yanlış olduğunu dile getiren Şota, taraftarın sonuna kadar takımlarını desteklemesi gerektiğini söyledi. -KASIMPAŞA CEPHESİ- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, ilk yarı pozisyonları iyi değerlendiremediklerini, devre arasında yaptıkları görev değişiklikleri ile ikinci yarıda daha zor pozisyonları gole çevirmeyi başardıklarını belirtti. Ligdeki karşılaşmaların sonuçlarının futbolcuları etkilediğini ifade eden Çapa, şunları söyledi: ''İyi mücadele ettik ve haklı bir galibiyet aldık. Puan durumuna baktığımızda her ne kadar imkansız gibi gözükse de ligde kalma inancımızı devam ettireceğiz. Sadece ligde kalmak için değil, Türk futboluna ve Kasımpaşa'ya futbol adına bir şeyler vermeye çalışacağız. Hangi ligde oynarsak oynayalım, en azından sıfırdan başlamamış olacağız. Bu konuda katkıda bulunabilirsem mutlu olurum.'' Çapa, gazetecilerin Kayserispor'un kötü oynadığı yönündeki yorumları üzerine ''Biz iyi oynadığımız zaman rakibin kötü oynadığı yorumu yapılıyor. Rakip tamının felsefesi karşısında ne yaptığınız önemli. Bu konuda iyi çalıştık. Rakibin kötü oynadığını değil iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Bahane üretmek kolay ama bahanelerle enerjimizi tüketmek istemiyoruz. Elimizdeki kadro ile en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz'' dedi.