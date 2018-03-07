Sosyoloji mezunu Ayça, iş bulamayınca balıkçı oldu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü\'nden 2013 yılından mezun olan Ayça Avuloğlu, iş bulamayınca Mezitli Belediyesi Balık Pazarı\'nda balıkçı oldu.

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görev yapan, formasyon, eğitim koçluğu ve AB Proje yazarlığı konusunda eğitim alan Avuloğlu, memleketi Sivas\'ta iş bulamayacağı endişesi ile Mersin\'de kaldı. Burada da yaptığı başvurulara yanıt alamayan Avuloğlu, mesleği dışında bir iş aramak zorunda kaldı. Balık pişirme salonunda çalışmaya başlayan Avuloğlu, kimi zaman balık satıyor, kimi zaman da pişirme bölümünde çalışıyor. Avuloğlu, mesleğini yapabileceği günün gelmesini bekliyor.

Mezun olduktan sonra bir dönem özel bir dershanede öğretmenlik yapan Avuloğlu, \"Daha sonra formasyon, eğitim danışmanlığı ve eğitim koçluğu eğitimleri aldım ama maalesef öğretmenlik bana göre değildi. Sonuçta Eğitim Fakültesi değil Fen Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Çalışmalar yapıp aynı zamanda emeğinizin karşılığını alıp hayatınızı kazanabileceğiniz, maddi karşılık alabileceğiniz işler var ama maalesef bu tarz işler bulamadım. Çeşitli STK, dernek ve şirketlere başvuru yaptım ama dönüş olmadı. Hala çabalıyor, uğraşıyorum. Bu arada hayatımı devam ettirebilmek için balıkçıda çalışıyorum. Ne iş olsa yapıyorum\" dedi.

Çalıştığı ortamı sosyolog olarak kendisine bir araştırma alanı gibi gören Avuloğlu, \"Kendi alanımda çalışmak istiyorum ama iş bulamıyorum. Hayatımı kazanmayı sağlayacak bir paraya ihtiyacım var. Projelerde gönüllü olmak bir yere kadar sürüyor. Benim için tüm bu işler bir geçiş süreci. Bir sosyolog olarak bu balıkçı da bir araştırma alanı benim için. Bundan önce tenis kortlarında çalışıyordum. Orada farklı bir zümreye hitap ediyordum, burası farklı bir zümreye hitap ediyor. Bunların hepsi aslında birer done, veri, birikim. Artık bunları da bir şanssızlık olarak görmüyorum\" dedi.



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