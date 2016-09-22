Sosyolog mülteci kadını taciz etti; 2 yıl 6ay hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli sosyolog İ.A., (35) denetim için evine gittiği evde Iraklı mülteci R.S.A. (36) adlı kadına cinsel saldırıda bulunmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre olay şöyle gelişti: Yeni Bağlar Mahallesi’nde geçen 25 Ocak’ta meydana gelen olayda biri 3, diğeri 8 yaşında olan 2 çocuğuyla birlikte oturan Irak uyruklu R.S.A., polis merkezine başvurarak evine denetim amacıyla gelen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli sosyolog İ.A.’nın kendisine elle cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.A. suçlamaları kabul etmedi. Çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İ.A., hakkında Eskişehir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde ’Basit cinsel saldırı’ suçundan dava açıldı.

Sosyolog İ.A., bugün son kez hakim karşısına çıktı. 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tercüman aracılığıyla konuşan R.S.A. sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. R.S.A. şu iddialarda bulundu:

'Dolabı açarken bir anda'

"İki çocuğumla evde oturduğum sırada kapı çalındı. Kapıyı açtığımda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli bir şahıs vardı. Ben kendisini daha önceden tanıdığım için içeriye davet ettim. Rutin işlemleri yapacağını düşündüm. Bana eşimle ilgili sorular sormaya başladı. Eşimden ne zaman ayrıldığımı, tek başına nasıl yaşadığımı, ev kirasının ne kadar olduğunu sordu. Daha sonra odalara bakmak istedi. Ben evin bir odasında dolap kapağını açtığım esnada birden kendisini arkamda hissettim. Bu arada elleriyle taciz etti. 8 yaşındaki çocuğumu görünce de birden korktu. Daha sonra buzdolabını açmamı istedi. Buzdolabını açarken de elleriyle elimi tuttu."

Suçsuz olduğunu, Iraklı mülteci kadının kendisine iftira attığını öne süren tutuksuz sanık İ.A. ise "Ben rutin kontrolleri yapmak için oraya gittim. Kadının eşinin o evde yaşayıp bunlara maddi destek sağladığından şüphelenmiştim. Bu konuda sorular sordum, olumsuz cevapladılar. Yardım şartlarının devam edip etmeyeceği hakkında olumsuz bir rapor yazacağımı düşündüğü için böyle bir iftira attı. Ben kesinlikle kimseyi taciz etmedim" dedi. Eskişehir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi hakimi sanık İ.A.’yı cinsel saldırı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.