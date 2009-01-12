Sosyetik mekânda “Harun” kavgası!

Zekeriyaköy’deki “Fincan Cafe”nin sahibi Hale Figen ile imaj danışmanı Nelih Akay, Harun Kolçak yüzünden mahkemelik oldu



Kendi alanlarında başarılı 2 kadını adliye koridorlarına taşıyan süreç, “Fincan Cafe”nin sahibi Firdevs Hale Figen’in (51), aynı zamanda arkadaşı olan ajans sahibi Nelih Akay’ı (46), savcılığa şikayet etmesiyle başladı.

Figen, Akay’ın, tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını iddia etti. Akay’ın yolladığı elektronik postalar ve üçüncü kişiler aracılığıyla kendisini taciz ettiğini ileri süren Figen, “Kendisi, ’Benim arkamda kimlerin olduğunu bilmiyorlar.

Yakında neler olacak. Onların topunu sileceğim’ demektedir. Tehditler yüzünden eşim ile kızlarımın hayatları tehlikededir ” iddiasında bulundu. Şikayetle ilgili ifade veren Akay ise kendini şöyle savundu:



'Sanatçıya yanlış yaptılar'



“Figen’in mekanına 4 yıldır gidiyorum.Sahipleriyle arkadaştım.

İş yerinin gelişmesi için kendilerine bazı yardımlarım oldu. Hiçbirinde de maddi talebim olmadı. Harun Kolçak’ı oraya benim aracılığımla getirttik. Fakat sanatçı arkadaşımıza, burada bazı saygısız davranışlarda bulunuldu.”



Soruşturma sonunda Akay hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8 Temmuz 2007’de hakim karşısına çıkan Akay, suçlamaları reddetti, Figen kabul ederse, uzlaşmak istediğini beyan etti. Figen ise uzlaşma teklifine olumsuz yanıt verdi.