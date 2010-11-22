Sosyetik kaçak sosyetik güzelle el ele

T24- Fransa’ya kaçan Cem Uzan’la sosyetenin gözde bekârlarından Derin Mermerci, Kurban Bayramı’nda Paris’te buluştu. Champs - Elysees’nin arka sokaklarında romantik bir gün geçiren iki sevgilinin el ele ilk görüntüleri Habertürk'te yayımlandı.





Aşkları sosyeteyi şoke etmişti



Paris’te aşk başkadır! Fransa’ya kaçtıktan sonra geçen yaz Bettina Macler’le yaşadığı aşkla gündeme gelen Uzan, bu ilişkisi bittikten sonra İstanbul sosyetesinin en gözde bekârlarından Derin Mermerci’yle aşk yaşamaya başladı. Bankacı sevgilisi Tolga Egemen’den evlilik hazırlıkları yaptığı sırada ayrılan Mermerci’nin kaçak işadamıyla aşkı herkesi şoke etti.



El ele yürüyüş, baş başa yemek



Her 15 günde bir sevgilisi Cem Uzan’ı ziyaret etmek için Fransa’ya giden Derin Mermerci, bayram tatilinde soluğu yine Paris’te aldı. Champs-Elysees’nin arka sokakların da el ele yürüyen âşıkları OK Dergisi muhabiri Hakan Yağcı ile HT Kulüp kameramanı Atakan Makar görüntüledi. 50 yaşındaki Uzan ile 29 yaşındaki sevgilisi Mermerci, romantik yürüyüşün ardından Paris’te Türklerin uğrak yerlerinden biri olan L’Avenu e’de baş başa yemek yedi.



Romantik yemek



Eşi Alara Uzan’la boşanma davası halen devam eden Cem Uzan, Fransa’ya kaçtıktan sonra özellikle aşk hayatıyla gündemden düşmüyor! Bettina Macler’le hızlı bir ilişki yaşayan Uzan şimdi de gönlünü Derin Mermerci’ye kaptırdı. Mermerci, Türkiye’ye gelemeyen Uzan’ı görmek için sık sık Paris’e gidiyor. Bayramı birlikte geçiren iki âşık, baş başa yemek yerken mutlulukları gözlerinden okunuyordu.



(Hakan Yağcı - Atakan Makar)



