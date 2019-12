Sosyetenin 'pişti' korkusu yeni bir iş modeli yarattı

Cemiyet hayatının önemli isimlerinin bir davette aynı kıyafetle yakalanmamaları için firmalar özel önlemler alıyorlar. Bazı markalar kişiye özel üretim yaparken bilgi bankası kuran, gece yarısı mağazasını açanlar da var.



Saçı, kıyafeti, aksesuarları, ayakkabısı... Yardım baloları, özel kutlamalar ve açılışlara katılmak hiç de o kadar kolay değil. Tarihleri çok önceden belli olan bu organizasyonların ardında hummalı hazırlıklar var. Her organizasyonda ayrı bir elbise giyilecek, yeni aksesuarlar kullanılacak. Ama iş bunları tamamlamakla da kalmıyor. En büyük sorun, büyük bir titizlikle yapılan hazırlıklara rağmen başka birisiyle aynı kıyafeti giymek, yani magazin basınının tabiriyle "pişti olmak". İşte sosyetenin bu pişti olma kâbusu, yeni iş modelleri yarattı. Müşterileri için hafiyelik bile yapan var.



Türkiye'nin önde gelen lüks markalarından Vakko, müşterilerine aldıkları kıyafetleri nerede giyeceklerini sorarak yarattığı bilgi bankası hizmeti vermeye başlarken Harvey Nichols ise bu doğrultuda kişiye özel satış için Personel Shoping Servisi kurdu. Modacılar ve organizasyon şirketleri de "acil" durum konsepti yarattı. Öte yanda pişti olmak istemeyenler için bir üründen sadece bir tane üreten markalar doğdu. İmaj makerlar da hizmet alanları içinde bu konuya ilişkin yeni bir kol açtı.





3 bin kişi sürüklüyor



Cemiyet hayatında her davete ayrı bir kıyafetle gitmek çok önemli. Aynı kıyafeti giymek sosyetede ayıp karşılanırken pişti olmak ise büyük bir kâbus... İşte bu nedenle gece davetleri, yardım baloları, doğum günü partileri, düğünler, yaz ve kış partileri büyük bir ekonomi yaratıyor. Bu ekonomiyi döndüren kişi sayısının Ankara dahil toplam protokolünün 6 bin, tüketimi sürükleyen kişi sayısının ise 3 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.



Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, daha önce yaptığı bir açıklamada kadınların en büyük korkusunun pişti olmak olduğunu söylemişti. Hakko, bu ekonominin büyüklüğünü anlatmak için ise "Vakko'da bir elbisenin 1000-5000 dolar arasında olduğu düşünülürse buna çantasını, ayakkabısını da eklersek ekonominin boyutunu anlamak zor değil" demişti.







Vakko



Kıyafetin nerede giyileceğini soruyor



Türkiye'nin cemiyet hayatının önde gelen temsilcilerinin tercih ettiği markalardan birisi olan Vakko da müşterilerini aynı anda aynı kıyafetle yan yana getirmemek yani "pişti" olmayı engellemek için tedbirler alanlardan. Vakko Holding YÖnetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, daha önce Vakko'dan şık ve pahalı kıyafet alan hanımların pişti olmamaları için tedbir aldıklarını belirterek "Onlara bizden aldıkları özel elbiseleri nerede giyeceklerini soruyoruz. Böylece bayanların aynı davette aynı kıyafetle yan yana gelmelerinin önüne geçiliyor" demişti.







Harvey Nicholson



Kişisel takip sistemi kurdu



Dünyaca ünlü markaların ürünlerinin satıldığı Harvey Nicholson da müşterilerini bu tür "kaza"lardan korumak için çalışmalar yapıyor. Bunun için özellikli ürünlerden sadece birer adet getirdiklerini belirten Demsa İş Geliştirme ve Markalar Koordinatörü Simge Telman Güngör, "Müşterilerimizin aynı yerde, aynı elbise ile yakalanmamaları için özel bir takip sistemimiz var. Kişisel hizmet verdiğimiz Personal Shoping konseptimiz tamamıyla bu sorunu çözmek için yapıldı. Ayrıca müşterilerimizi çok iyi tanıyoruz. Bunun yanında talep edildiği takdirde müşterilerimiz için mağazamızı da açmaya hazırız" diye konuştu.







Şebnem Organizasyon



Her saatte mağaza açıyor



Davet ve balolarda pişti olmamak için çözüm geliştirenlerden birisi de Şebnem Organizasyon. Firmanın sahibi Şebnem Mardini, pişti olan müşterilerine saat kaç olursa olsun mağaza açtıklarını söylüyor. Bu hizmeti bir ay önce devreye soktuklarını belirten Mardini, şu ana kadar iki müşterisi için gece mağaza açtıklarını söyledi. Mardini, "Böyle bir durumda davet sahibi durumu fark ettiği anda hızla bizimle bağlantı kuruyor ve davetin yapıldığı yere istenilen kıyafeti gönderiyoruz. Yakın zamanda düğün sahibinin annesi ile katılımcılardan birinin Valentino markalı kıyafeti aynıydı o gece böyle bir kriz yaşandı ama sorunu kısa zamanda çözdük" dedi.







S-Nosh



Hafiye titizliği ile çalışmak gerek



Yarattığı S-Nosh markasıyla Türkiye'de Tabe Kıyamet ve Lazy adlı konsept mağazalarda, yurtdışında ise konsept butiklerde ürünlerini satan modacı Sinem Temel, "Farklı olmak uğruna verilen büyük paralara rağmen Türkiye'de ve dünyadaki ünlü simalar pişti olmaktan kaçamıyor" diyor. Pişti olmamak için imaj danışmanlığı ve stilling'in önemini vurgulayan Temel, bir nevi hafiye titizliğiyle çalışmanın gerekli olduğunu söylüyor. Temel, "S-Nosh markasını da buradan hareketle oluşturdum. Yani markayı oluştururken 'Ben bir taneyim ve sadece seninim' motto'suyla yola çıktım. Bu nedenle bayanlar farklı olmak istiyorlarsa bu tarz çalışan markaları tercih etmeli" diye konuştu.







Suare Butik

Kişiye özel tasarım çözümü



Ankara'da bir alışveriş merkezinde el üretimi bay ve bayan kol düğmeleri yaparak sektöre adım atan Suare Butik ise müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda kol düğmeleriyle kullanılabilecek gömlekler üretmeye başladı. Şu anda hem gömlek hem de özel koleksiyonlar ürettiklerini belirten Suare Butik'in sahibi Tuğba Kuvvetli, "5 ay önce de Suare isimli tasarım butiğimizi açtık. Fark yaratmak üzerine kurulu bir yaklaşımımız var. Her müşteri kendini çok özel hissetmek istiyor. Bizde model seçeneği çok ama adetlerimiz az. Çok pahalı olmayan kişiye özel tasarım yapıyoruz. Bu nedenle ürünlerimizi alanların pişti olma korkusu olmasın" diyor.







İmaj danışmanı Özlem Çakır:



Kıyafeti aksesuarla farklı kılın

Son dönemde öne çıkan marka ve elbise modellerini birçok kişinin ilanlarda veya moda dergilerinde gördükleri gibi kendilerine uyarlamaya çalıştıklarına dikkat çeken imaj danışmanı Özlem Çakır, "Bunun sonucunda birçok bayan pişti olabiliyor. Bunun yanında bir de kıyafeti ayakkabı, çanta ve kemere kadar aynı marka ya da modacının kreasyonundan oluşturmak da pişti olmanın en büyük sebebi. Kıyafeti farklı aksesuarlarla kombine etmek ya da vintage bir parçayla bütünleştirerek kullanmak kişileri çoğu zaman pişti olmaktan kurtarır. Çok ortada olan trendleri kullanmak da pişti olma ihtimalini artırıyor" diye konuştu.





İki milletvekili TBMM'de pişti oldu



Bugüne kadar ağırlıklı olarak moda dergilerinde görmeye alıştığımız kıyafetlerde pişti bir kez de TBMM'de yaşandı. Bu piştinin kahramanları ise AKP'nin Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve AKP Denizli Milletvekili Selma Aliye Kavaf'tı. İki milletvekili de genel kurul salonuna Burberry marka etekle geldi. Farklı sıralarda oturan milletvekillerinden Çalık, Burberry eteğini kırmızı tonlarla giymeyi tercih ederken Kavaf ise aynı etekle krem rengi tonlarını seçmişti.





Cemiyet hayatında piştiler



Çırağan Kempinski'de yapılan Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği'nin 19 Ekim 2009 tarihinde düzenlediği Yardım Balosu'nda cemiyet hayatından birçok ünlü sima pişti oldu.



- Berrin Yoleri ve Feryal Gülman, Jil Sander imzalı siyah beyaz kıyafetle pişti oldu.

- Yine aynı baloda Ruken Mızraklı ile The Marmara Otelleri'nin sahiplerinden Bike Gürsel pişti oldu.

- Yine aynı baloda pişti olmasa da benzer kıyafetle Birnur Gazioğlu ile Berna Hacısoylu benzer kıyafetleri ile dikkat çekti.





Hollwood'daki piştiler

- Kate Walsh ve Kelly Clarkson

- Heidi Klum ve Salma Hayek

- Halle Berry ve Petra Nemcova

- Kate Olsen ve Katie Holmes

- Beau Garret ve Melora Hardin