270 kişinin katıldığı Cadılar Bayramı partisine Koronavirüs baskını

İstanbul, Beşiktaş Bebek'te bir yalıdaki Cadılar Bayramı partisine polis Koronavirüs baskını yaptı. Yalının çıkışında filyasyon ekibi beklerken, yaklaşık 270 davetliye 930 TL para cezası kesildi.
Feryal Gülman ve Kemal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman Bebek’teki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Sosyal mesafe kurallarına uyulmayan partiye yaklaşık 270 kişi katıldı.
Polis ekipleri, Koronavirüs salgını nedeniyle gece yarısını geçtikten sonra partiye baskın düzenledi.
Yalının çıkışında da filyasyon ekipleri beklerken, her davetliye 930 TL para cezası kesildi.