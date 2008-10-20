Sosyete sosyete olalı, böyle konsept görmedi!

Les Ottomans'ın sahibi Ahu Aysal, 50'nci yaşına çocuklar gibi şen girdi! Mavi önlüklü Aysal, konuklarına da çocuk kıyafeti giydirdiği gecede biberonda içki servisi yaptırdı.



Dünyanın en iyi otellerinden Les Ottomans'ın sahibi Ahu Aysal, ilginç bir doğum günü partisine imza attı. 'İçinizdeki Çocuğu Çıkartın' sloganını taşıyan partide, her şey çocuklara göreydi. Davetlilerin kostümleri bile! Konuklarına önlüklü fotoğrafının yer aldığı davetiyeler gönderen Ahu Aysal, partide de önlük giymiş ve emzik takmıştı.



Biberonda içki



Les Ottomans'ın havuzbaşı balonlarla süslenmişti. Masalarda renkli şekerler ve çikolatalar vardı. Niyetçi, pamuk helvacı gibi seyyar satıcılar da unutulmamıştı. Ünlü sanat danışmanı Gül Ergi, liseli kızların 'jile'sini tercih etmişti. Arkadaşına da, doğum günü hediyesi olarak oyuncak kedi getirmeyi ihmal etmemişti. İşkadını Sema Çelebi, sosyetenin ünlü isimlerinden Naide Büyükkaymakçı, halkla ilişkiler sektörünün duayenlerinden Ayşe Azizoğlu, saçlarını iki yandan at kuyruğu yaparak konsepte uyanlardan birkaçıydı. Aynı saç modelini benimseyen bir başka isim de, televizyoncu Pelin Akat'tı. Ahu Aysal, yemek öncesi biberonların içinde içki servisi yaptırdı. Osmanlı mutfağından lezzetli örneklerin sunulduğu gecede, konuklar canlı orkestra eşliğinde müzik keyfi de yaşadı. Saatler geceyarısını gösterdiğinde, 50 yaşına giren Ahu Aysal'ın pastası sahneye getirildi. Mumları üfleyen Ahu Aysal, herkese mutluluklar diledi.

