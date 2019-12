Sosyete ile Müslüm Baba buluşması

Günlerdir beklenen Müslüm Gürses ve sosyete buluşması gerçekleşti.



Al Jamal'da çıkan Müslüm Gürses, olağanüstü ilgiyle karşılaştı. 105 dakika kaldığı sahnede şov yapan sanatçının şarkıları sık sık, "Müslüm Baba sen bizim her şeyimizsin" tezahüratlarıyla kesildi..



Önceki gece sosyetik mekân Al Jamal'da sahne alan Gürses, büyük bir ilgi gördü.



Her çarşamba günü aynı mekânda sahne alacak olan Müslüm Baba, 10 şarkı üzerinden anlaşma yapmasına rağmen, kendisini sevgi seline kaptırarak 22 şarkı söyledi. Sevenlerinin karşısına 10 kişilik orkestra ile çıkan sanatçı, yaklaşık 105 dakika sahnede kaldı. Gürses'in gecede 25 bin TL aldığı öğrenildi.



İki kez 'paramparça'



Müslüm Baba, Grup Gündoğarken'den Kenan Doğulu'ya, Teoman'dan Ahmet Kaya'ya birçok ünlü ismin şarkısını seslendirdi.



'Olmasa mektubun', 'Yanarım', 'Paramparça', 'İtirazım var', 'Benim meselem', 'Haydar Haydar', 'Üç gün dedin, beş gün dedin', 'Hasret rüzgârları', 'Doymadım sana', 'Tanrı istemezse' ve 'Senin hasretin varken' adlı dillerden düşmeyen parçaları seslendiren Müslüm Baba, istek üzerine Teoman'ın 'Paramparça' isimli şarkısını iki kez söyledi.



Sık sık müşterilerin arasına inen ünlü sanatçının şarkıları "Müslüm Baba, sen bizim her şeyimizsin" tezahüratları ile kesildi.



Gazozdan sonra...



Mini bir sınavın ardından özellikle sesi güzel müşterileri sahneye alan Müslüm Gürses, gördüğü ilgiden oldukça mutlu oldu. Daha önce mekânın "Nuri Alço gazozu" ile süsledikleri masalarını önümüzdeki günlerde Müslüm Baba'ya özgü eşyalarla donatacaklarını söyleyen işletmeciler, "İnanılmaz bir ilgiyle karşılaştık" ifadesini kullandı.



'Kendi gerçekleri ile yüzleştiler'



Program esnasında CNN Türk'te canlı yayına girerek Reha Muhtar ile konuşan mekânın işletmecisi İzzet Çapa ise 720 kişiyi kapıdan döndürdüklerini söyledi.



Reha Muhtar'ın soruları üzerine 'Sosyete -Müslüm Baba Buluşması'nı açıklayan Çapa, "Bu program ile sosyete, gerçekler ile yüzleşti.

İstanbul sosyetesi üç şekilde tepki verir. Önce küçümserler, sonra güler ve alkışlarlar, daha sonra da baş tacı ederler. Kısacası, 'Sosyete' denilen kesim, Müslüm Gürses gerçeğiyle yüzleşti" dedi. Gecede Gürses'i aralarında Ayfer Toprak, Osmantan Erkır, Güneri Civaoğlu ve Ayşe Özyılmazel'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim izledi. Masaların ağır içkisi de rakı oldu.



Baba'dan inciler...



Zaman zaman sahneden inip davetlilerle sohbet eden Müslüm Gürses, esprileriyle de kırdı, geçirdi...

- Ne içiyorsunuz ? Aslan sütü mü? Okey baba, okey baba, için bakalım... Ben ancak rüyamda içerim..

- Fazla sigara içme kanser yapar. Az iç, az okey... (Bir müşterinin dertli dertli sigara içtiğini görünce)

- Yol ver yol ver minutes... (Seyircilerin arasında dolaşırken)

- Bak bak bi de 'elini omzuma at' diyor. Yani bu arkadaşımız astarını da istiyor... (Bir seyircinin fotoğraf çektirme isteği üzerine)

- Ne yani, yabancı mı var, biz bize eğleniyoruz, içimizden ne geliyorsa okuyoruz işte... (Müşterilerin 'Ne söyleyeceksiniz' sorusu üzerine)