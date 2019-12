Sosyete 5. umreye gitti

Zengin ve tanınmış ailelere mensup 120 kadın, umre için kutsal topraklara gitti.



İş kadını Nadire İçkale'nin 5. umre organizasyonuyla yola çıkan kafile, Suudi Arabistan Havayolları'nın uçağı ile dün Medine'ye hareket etti.



Giyim tarzlarıyla Atatürk Havalimanı'nı renklendiren umreci kadınlar, diğer yolcuların da dikkatlerini çekti.



Kafilede astrolog Rezzan Kiraz, Özcan Sabancı, Tülin Demirören, Melahat Acarer, Rengin Sezer, Suna Özkanca, Nermin Hasoğlu, Nuray Çelik, Sema Üstünel gibi isimler bulunuyor. Astrolog Kiraz, 5. kez umreye gittiğini belirterek, "Dünyanın her yerini ziyaret ediyorum, her zaman tatil yapıyorum. Bu da ruhen bir tatmin, yeniden şarj olma. Deşarj olup yeniden şarj olmaya gidiyoruz. Hiçbir zaman yaşlanmayı beklemeyin. İçinizde maneviyat varsa gideceğiniz en güzel yer." dedi.



Özcan Sabancı da 5. kez umre ziyareti yaptığını, buna rağmen her sene gitmeyi arzu ettiğini belirtti. Grubun başındaki Nadire İçkale ise şunları söyledi: "Gruptaki 120 kişinin isimlerinin kim olduğu önemli değil. Hepsi Allah'ın misafiri." Kafile, kutsal topraklarda 10 gün kalacak. Kişi başı bin 950 Euro ödeyen umreciler, Hilton Oteli'nde konaklayacak.