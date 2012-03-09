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Dünya

'Sosyalistiz, sosoyalist kalacağız'

Çin hükümeti, otoriter sistem ve Batılı kapitalist siyasi sistemlerin Çin için uygun olmadığını savunarak sosoyalizmden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

09 Mart 2012 14:03

 

T24 - Çin hükümeti, otoriter sistem ve Batılı kapitalist siyasi sistemlerin Çin için uygun olmadığını savunarak, sosyalist çizgisinden sapmama sözü verdi.

Çin'in önde gelen Komünist Partisi üyelerinden Vu Bangguo, Ulusal Halk Kongresine sunacağı yıllık raporda, Çin'in sosyalist yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti. Kongreye sunulmadan önce bir kopyası yayımlanan raporda, Çin'in özelliklerini yansıtan sosyalist sistemin kalkınmanın tek güvencesi olduğu vurgulanarak, sosyalist sistemi daha çok gütmek ve uzun vadede buna bağlı kalmak gerektiği ifade edildi.

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