-Sosyalist Parti'nin adayı Hollande PARİS (A.A) - 16.10.2011 - Fransa'da Sosyalist Parti delegeleri, bugün düzenlenen ikinci tur seçimi sonucunda, cumhurbaşkanlığı seçimleri için Francois Hollande'ın adaylığına karar verdi. Son anketler, Sosyalist Parti adayının, gelecek cumhurbaşkanı seçimini, merkez sağın adayı olması Nicolas Sarkozy karşısında rahat bir şekilde kazanacağını ortaya koyuyor. Hollande'ın gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı seçilmesinin Türkiye açısından iki önemli etkisi olacak. Hollande, Sarkozy'nin tersine Türkiye'nin AB üyeliğine ilke olarak karşı değil. Hollande, daha önce yaptığı açıklamalarda, kriterleri yerine getirdiği takdirde Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini bildirmişti. Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Sarkozy, iktidarı döneminde özellikle doğrudan tam üyeliği ilgilendirdiği gerekçesiyle, AB müzakere fasıllarından beş başlığın açılmasına veto koydu. -Ermeni konusu- 1915 olayları konusundaysa Hollande'ın Türkiye'yi açıkça rahatsız eden bir tutum içinde olduğu biliniyor. 1915 olaylarının inkarının suç sayılmasını öngören yasa teklifi meclise yine Hollande'ın desteğiyle gelmişti. Bu yasa teklifi mecliste kabul edilmiş, ancak iktidardaki merkez sağın ve özellikle Sarkozy'nin karşı çıkmasıyla senato gündemine alınmamıştı. Fransa'da geçen ay düzenlenen yenileme seçimleri sonucunda senatoda çoğunluk Sosyalist Parti'ye geçti. Hollande, iki hafta önce Ermeni dernekleriyle yaptığı bir toplantıda, senatoda bekleyen yasa tekfinin genel kurula getirilmesi için senatonun yeni sosyalist başkanı Jean-Pierre Bel'e çağrıda bulundu ve bu konuda girişimlerinin süreceği konusunda diasporaya söz verdi. Türkiye'nin AB üyeliği ve 1915 olaylarının, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında, daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine yoğun bir şekilde tartışılması bekleniyor.