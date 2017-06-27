Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri, Adalet Yürüyüşü'ne katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüş'e destek artıyor. Yarın Türkiye'ye gelecek olan Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala da “Adalet Yürüyüşü”ne katılacak.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP’li Umut Oran yaptığı yazılı açıklamada Adalet Yürüyüşü’nün yarınki etabına Ayala ile birlikte katılacaklarını söyledi. Oran, perşembe günü de yazarları tutuklu olan Cumhuriyet ve Sözcü gazetesini ziyaret edeceklerini bildirdi.

Dünyada 140’a yakın ülke, parti ve organizasyonun üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal adına "Adalet Yürüyüşü"ne destek verecek Luis Ayala’nın Türkiye’den perşembe akşamı ayrılacağı kaydedildi.