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Kültür-Sanat

Sosyalist çevirmen-yazar Kenan Somer hayatını kaybetti

Çevirmen ve yazar Kenan Somer 86 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi

11 Mayıs 2015 18:10

Çok sayıda Marksist klasiği Türkçe’ye kazandıran çevirmen, yazar Kenan Somer 86 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Somer, "Kutsal Aile", "Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni", "Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi", Devlet ve İhtilal" gibi pek çok Marksist klasiği Türkçe'ye çeviren Somer'in "Ve Marksizm" adlı bir de kitabı vardı. 

İleri Haber'de yayımlanan habere göre Somer'in cenazesi, 12 Mayıs Salı günü, öğle namazının ardından İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Büyük Camisi'nden kaldırılacak.

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