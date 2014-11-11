'Sosyal yardım turizmi'ne yargı engeli



2010 yılından beri oğluyla birlikte Almanya'da yaşayan bir Rumen vatandaşının işsiz olduğu için sosyal yardım almak üzere yaptığı başvuru reddedilmiş, konuyu ele alan yetkili mahkeme de kararı Avrupa Adalet Divanı'na bırakmıştı.

Avrupa Adalet Divanı'nın kararında, sosyal güvenlik yasalarının milli yetki alanına girdiği vurgulandı. Kararda, "başvuru sahibinin varlığını sürdürebilmek için yeterli maddi kaynağa sahip olmadığı, dolayısıyla Almanya'da ikamet edebilmek için gereken şartları yerine getirmediğine" dikkat çekildi.

'Avrupa'nın fakirleri Almanya'ya akın ediyor'

Konu, Almanya'da tartışmaya yol açmış, Avrupa'nın fakirlerinin devletten sosyal yardım alabilmek için Almanya'ya akın edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Federal hükümetin ortaklarından Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından bu kapsamda gündeme getirilen "Sosyal devleti dolandıran kapı dışarı edilir" sloganı tepki çekmişti.

28 AB ülkesinin sosyal güvenlik yasaları bu konuda muğlâk ifadeler taşıyor. İngiltere'de son derece sıkı muhtaçlık incelemesi yapılıyor. Hollanda nispeten liberal uygulamaları benimsemiş. Finlandiya sosyal yardımı son çare olarak görüyor ve kararı yerel idarelerin takdirine bırakıyor. Ortak ülkelerden herhangi birinde en az beş yıldır ikamet eden AB vatandaşları ise problemsiz bir şekilde sosyal yardım dilekçesi verebiliyor.

Almanya'da sosyal yardım belediyeler tarafından yapılıyor. Ağır borç yükü altındaki kimi belediyeler serbest dolaşımdan kaynaklanan ek yükümlülükler karşısında zorlanıyor.