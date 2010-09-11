Sosyal yardım almak için 42 kadından 55 çocuk yaptı!

T24- Fransa'da 54 yaşındaki işsiz bir barmenin sosyal yardım almak için çoğu Afrikalı 42 kadından 55 çocuk yaptığı ortaya çıktı.





Çocuklar ve kadınları Paris’te, iki yatak odalı evinde tutan adam 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Çocukların öz babası olduğunu iddia eden, ismi açıklanmayan adam, DNA testini kabul etti.





55 kadınla da aşk yaşadığını ve çocukların öz babası olduğunu iddia eden adam, kadınlarla bar ve gece kulübü gibi ortamlarda tanışıp tek gecelik ilişkilerden çocuk sahibi olduğunu, bazılarıyla da uzun süreli aşk yaşadığını söylüyor.





Senegal asıllı barmen, ‘sıra dışı bir aşk yaşamı olmasının suç işlediği anlamına gelmediğini’ ifade ediyor. Ayda yaklaşık 7 bin 500 avro (Yaklaşık 14 bin 500 TL) sosyal yardım alan adamdan, birlikte yaşadığı kadınlar da şikâyetçi olmadı ve çoğu, çocuğun babasının Fransız barmen olduğunu iddia etti. Olay, DNA testinden sonra netleşecek.



