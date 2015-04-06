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Sosyal medyayı yasaklayan hâkim 'tanıdık' çıktı

Hâkim Bekir Altun, daha önce de kendisiyle ilgili bir haberin linkini paylaşan tüm tweetleri sildirmişti

06 Nisan 2015 18:22

DHKP-C'li eylemciler tarafından Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmasına ilişkin görüntüler nedeniyle alınan erişim yasağı kararının altında imzası bulunan hâkim Bekir Altun, sosyal medya yasakları konusunda tanıdık çıktı.

Twitter ve Youtube'daki bazı linklere erişim yasağı kararının altında, hâkim Bekir Altun'un imzası var. Altun, daha önce de Twitter'da, kendisiyle ilgili bir haberin paylaşılmasına karşı hareket geçmiş, haberin linkini paylaşan tüm twitleri sildirmişti.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Ocak ayında alınan "Twit sildirme" kararı, İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi Bekir Altun'un, "kişilik haklarına saldırı" olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine alınmıştı.

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