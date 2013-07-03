Sosyal medyaya denetim için 'mavi oda' kurulacak

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde siber suçlara karşı Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOMA) kurulacak, sosyal paylaşım siteleri twitter ve facebook'ta işlenen suçlara karşı ise 'MAVİ ODA' oluşturulacak.

MGK siber saldırıları gündeme almıştı

Yeni Şafak gazetesinden Kazım Canlan'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı, Taksim Gezi Parkı olaylarında çok kullanılan sosyal medyayı yakın takibe aldı. Bundan sonra sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook üzerinden yapılanlar bakanlıkta kurulan 'Mavi Oda'yla takibe alınacak. Sosyal paylaşım sitelerinin renginin mavi olmasından ötürü bunları takip edecek merkezde Mavi Oda adı verildi. Twitter ve Facebook'ta oluşturulan hesaplar üzerinden "suç içeren" mesajlar, Mavi Oda'da görev yapacak uzmanlarca tespit edilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nda siber güvenliğe ilişkin bir karar çıkmasının ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinesinde siber güvenlik kalkanı oluşturulması için çalışma başlatılmıştı.

Devlete saldırılara karşı konulacak

Redhack gibi hackerların kamu kurum ve kuruluşlarına saldırısını engellemek üzere yapılan çalışmalara, gezi olaylarıyla birlikte öne çıkan sosyal medya da dahil edildi. Siber suçlara karşı oluşturulan Siber Güvenlik Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı koordinesinde, Dışişleri Bakanlığı, Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK), TÜBİTAK, MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın katılımıyla ülkenin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Eylem Planı konusunda çalışma başlatmıştı. 29 maddelik eylem planını belirlenmesiyle birlikte ilk olarak, 7 gün 24 saat görev yapacak Ulusal Siber olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kurulması için düğmeye basıldı. Ayrıca yine bakanlık bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (SOMA) oluşturulması içinde girişimler başladı.

Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan 'Mavi Oda'dan takip edilecek. Bu oda da tıpkı SOMA gibi 7 gün 24 saat çalışacak. İlk olarak Facebook'un merkeziyle temasa geçilerek sahte hesapların denetimi için yardım istenildi. Buradan olumlu cevap gelirken Twitter'dan ise olumsuz cevap alındığı öğrenildi. Uluslararası kuruluşlarla çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Okullara sosyal medya dersi gelecek

Önümüzdeki eğitim yılında okullarda gösterilen medya okuryazarlığı dersinde sosyal medya kullanımı konusunda da dersler verileceği öğrenildi. Ulaştırma Bakanlığı'nın sosyal medya kullanımıyla ilgili bir klavuz hazırladığı söz konusu kitapçığın kamu kurumlarına dağıtılacağı dile getirildi.