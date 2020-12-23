Sosyal medyanın yükselen trendi olan Kafa Sözlük'ün kurucusu sorunları anlattı

Öncelikle yoldaş benjamin franklin kimdir? Bize kendinizden bahseder misiniz?

Kendileri; Putin'in Türkiye'de Avrasyacı gençler yetiştirmek için özel olarak yetiştirip fonladığı, bir sözlük kurucusudur. Ancak kendisi verilen fonu Ankara pavyonlarında çatır çatır yediği için şimdilerde KGB tarafından aranan, işbu sebepten köşe bucak saklanmakta olan, tanısanız pek seversiniz insanıdır.

Kafa Sözlük’ü kurma amacınız nedir, hikayesini bize biraz anlatır mısınız?

Kurucu yazarlarımızın birçoğu, x sözlükte uzun yıllar yazıp çizmiş kimseler. Ben de keza öyleyim. 10 seneden uzun bir sözlük yazarlığı maceram var.

Zamanında; hem bilgilenerek hem eğlenerek yazdığımız, açılın ben x sözlük yazarıyım diyerek kalp masajı yapabildiğimiz, gençliğimize renkler katmış bu sözlük ne olduysa çizgisinden sapmaya başladı. Önceleri tolere edilebilir gibi dursa da bir süre sonra baktık ki "yöneten" kişilerin böyle bir gayesi yokmuş aslında. Kapitalizmin o sıcak, şehvetli bakışlarına kanmış yarim.

Daha önce deneyimlemediği bir ürünü dahi, 20 TL karşılığında kötüleyen; bazı e-ticaret platformlarında 150 TL'ye sınırsız hesabı satılan, siyasi partilerin gençlik kolları hesaplarının ve trollerin cirit attığı bir ortamı kucağımızda görünce "hadi ama dostum, bu kadarı da gerçekten fazla" diyerek birçok yazar arkadaşımla beraber x sözlük maceramızın sonuna geldik.

Yeni bir şeyler yapalım, kendimiz yazıp çizerken eğlenelim istedik. İmece usulü bir gayret ile herkes bir şeyler koydu. Benjamin de Kafa Sözlük'ü yayına alan kişi oldu. Hikayemiz böyle.

Kafa Sözlük’ü diğer interaktif sözlüklerden ayıran şey nedir?

Her şeyden önce Kafa Sözlük ticari menfaatler ile kurulmadı. Reklam yok mesela sözlüğümüzde. Motivasyonumuzun para olmaması yönetim ekibine çok ciddi bir özgürlük alanı sunuyor ve biz de bu alanı kullanıyoruz. Kafa Sözlük küfürsüz ve her kesimden insanın rahatlıkla yazıp, kendisini ifade edebileceği, kutuplaşmanın olmadığı bir sözlük. Hedefimiz; çevresine karşı duyarlı, birtakım handikapları ortadan kaldırmak için çabalayan bir sivil dayanışma platformu yaratmak. Bu alanda çok kısa sürede yüksek katılımlı yardım etkinlikleri düzenledik, devam da ediyoruz.

Küfür olmadığını ifade ettiniz. Günümüzde herkes kendisini özgürce ifade edebileceği platformlara yöneliyor. Kafa Sözlük’te küfür olmamasının özgürlük anlayışını kısıtladığını düşünüyor musunuz?

Önce şuradan başlamak isterim. Kurucu yazarlar ve yönetim ekibi olarak bizler, günlük hayatlarında küfür kullanmayan, pürpak kimseler değiliz. Küfür hayatın bir gerçeği ve bizler de gündelik yaşantılarımızda, karşı tarafın ufkunu açabilecek derecede argo söylemlerde bulunabiliyoruz. Yalnızca Kafa Sözlük'ü bundan muaf tutmak istedik. Dürüst cevap vermem gerekirse, küfürün olmamasının ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceği ile alakalı başlarda benim de endişelerim yok değildi. Ancak pratikte bu endişelerim kayboldu diyebilirim.

Küfür kullanmadan kendini ifade etmenin insanın bazı yönlerini geliştirdiğine, yaratıcılığı çok daha fazla öne çıkardığına defalarca kez şahitlik ettik. Şimdilik herkes bu durumdan pek memnun gözüküyor.

Şu an Kafa Sözlük’ü nerede konumlandırıyorsunuz ve gelecekteki hedeflerinizden bahseder misiniz?

Kafa Sözlük henüz 1.5 ayını yeni doldurdu. Bu kısa zamanda çok ciddi talep gördü. Yukarıda anlattığım sebepler de bu talebin oluşmasında etkili oldu diyebilirim. İnsanlar kutuplaşmadan, kavga gürültüden, trollerden ve göz bozukluğuna varacak seviyeye ulaşmış reklamlardan çok sıkıldı. Burasını nefes alacakları bir mecra olarak görüyorlar. Bu durum ne kadar bizleri mutlu etse de bir anda büyümekten de çekiniyoruz. Kontrollü ve yavaş bir büyümeyi yeğleriz. İşbu sebepten oldukça yakın bir zamanda yeni yazar alımını filtreye sokup yavaşlatacak bir çaylaklık sistemini getireceğiz.

Hali hazırda geçtiğimiz hafta, Batman'da bir köy okulu kütüphanesinin oluşmasında önemli bir rol oynadık. Oraya 400 üzerinde kitap ulaştırdık. Şu anda Koruncuk Vakfı’nın Bolulu Köyü’nde yer alan 25 kız çocuğu öğrencimize yılbaşı hediyeleri ve eğitimleri için gerekli malzemeler ulaştırıyoruz. Standart bir sözlük sitesi olmanın dışına çıkmak, çevresine karşı duyarlı bir platform olma gayretimiz var. Bunu gerçekleştirmek için çabalıyoruz.

Sizlere çok teşekkür ederim. Son sözü sizlere bırakmak isterim. Buradan okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kafa Sözlük herhangi bir kişiye, zümreye ya da bir ideolojiye ait bir mecra değildir. Yayın hayatı boyunca da olmayacaktır. Küfürsüz bir şekilde herkesin kendisini ifade edebileceği samimi, yardımsever ve en önemlisi özgür bir platformdur.

Kafa Sözlük sizi sever, kucaklar, kalbinize ve tansiyonunuza iyi gelir.

Siz değerli T24 ekibinin de izni ile hemen aşağıya linkimizi bıraktım. Bizlere oradan ulaşabilirsiniz.

https://kafasozluk.com