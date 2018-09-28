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Sosyal medyadan terör propagandası yaptı, tutuklandı

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK, (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık  ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen M

28 Eylül 2018 01:05

Mustafa KILIÇLI/PAZARCIK, (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık  ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ\'ın propagandasını yaptığı belirlenen M.A., tutuklandı.
Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, M.A.\'nın sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ\'ın propagandasını yaptığını tespit etti.
M.A.\'nın sosyal medya hesabını takibe alan ve söz konusu suçları işlediğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, \'Terör örgütünün alenen propagandasını yapmak\' suçundan tutuklandı.

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