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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 5 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim, Söke ve Germencik ilçelerinde, sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK, KCK, YPG ve PYD'nin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

26 Kasım 2017 13:55

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim, Söke ve Germencik ilçelerinde, sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK, KCK, YPG ve PYD\'nin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim, Söke ve Germencik\'te sosyal medya üzerinde terör propagandası yapan şüphelilere yönelik Didim 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nce başlatılan soruşturma kapamında, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Didim\'in Akbük Mahallesi\'nde 45 yaşındaki R.Y. ile 21 yaşındaki İ.Ç. gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da Söke\'nin Yenidoğan Mahallesi\'nde 22 yaşındaki M.Ç. ve Germencik\'e bağlı Neşetiye Mahallesi\'nde 46 yaşındaki A.T. ile 56 yaşındaki M.E.S. de yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli dökümanlara da incelenmek üzere el konuldu.  Terör örgütü PKK, KCK, YPG ve PYD\'nin propagandasını yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam sürdüğü bildirildi.

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