Facebook'ta tehdit mesajlarına 2 yıl 4 ay hapis

Amerika Birleşik Devletleri'nde Reece Elliot isimli bri şahıs Facebook'tan attığı "Babamın üç silahı var. Okulda en az 200 öğrenciyi öldüreceğim. CNN'e çıkacağım" şeklindeki mesajlar sebebiyle 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 24 yaşında olduğu belirtilen İngiliz vatandaşı, geçtiğimiz Şubat ayında öğrenci görünümü verdiği Facebook hesaplarından, Tennesse'de bazı okullara saldırı düzenleyeceğine dair mesajlar attı. Elliot'un attığı mesajları gören yüzlerce aile çocuklarını okula göndermedi.

Alman Deutsche Welle gazetesinde konuya ilişkin yayımlanan haber şöyle:

FBI, Facebook hesaplarını takibe aldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde, bir trafik kazasında hayatını kaybeden iki kız öğrenci için açılan anı sayfalarına, “ Babamın üç silahı var. Okulda en az 200 öğrenciyi öldüreceğim. CNN'e çıkacağım” şeklinde mesajlar gönderen Elliott, bölgede polis ve güvenlik birimlerinin alarma geçmesine neden olmuştu. Okullar kapatılmış, birçok aile ertesi gün çocuklarını okula göndermemişti.

Federal Soruşturma Bürosu, FBI'ın mesajların İngiltere'den geldiğini tespit etmesinin ardından harekete geçen güvenlik birimleri, Reece Elliott'u yakalamıştı.

Zanlı, nisan ayında çıktığı ilk duruşmada suçunu kabul etmişti. Reece Elliott, gönderdiği bir mesajda ölüm tehdidinde bulunduğunu, ayrıca saldırganca ifadeler içeren 8 mesaj gönderdiğini itiraf etmişti.