Sosyal medyadaki #10YearChallenge'a Türkiye'de başörtüsünü çıkaranlar da katıldı

AFP

Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında 10 yıl önceki ve 10 yıl sonraki fotoğrafların paylaşıldığı #10yearchallenge akımına, Türkiye'de başörtülerini açma kararı alan kadınlar da katıldı.

Çoğunlukla #1YearChallenge etiketiyle yapılan paylaşımlarda kullanıcılar neden başörtülerini çıkarmaya karar verdiklerini ve ne gibi değişimler yaşadıklarını anlatıyor.

Aynı etiketi, daha sonra başörtüsü takmaya karar verenler de kullandı ve başörtüsünü çıkarmanın 'özgürlükle ilişkilendirmenin doğru olmadığı' yorumları yapıldı.

Başörtüsünü açmaya karar verenlerden bazıları da bu kararlarının sebeplerini ve süreci Yalnız Yürümeyeceksin adlı internet sitesinde paylaşıyor.

İnternet sitesinin kurucuları BBC News Türkçe'ye verdikleri röportajda amaçlarının "bu kararı alanlara, yalnız olmadıklarını göstermek" olduğunu söylemişlerdi.

https://www.youtube.com/watch?v=lzctHZ3GwjA&t=2s

Sosyal medyada #10yearchallenge ve #1yearchallenge etiketleriyle yapılan paylaşımların birkaçını derledik:

Fatma Aktaş (Delala_Cawres): "Bu resimde 10 yaşındaydım! İlkokul çağında bir çocuğum yani. Başörtülü resimlerim hep vesikalık, çünkü fotoğraf çektirmenin haram olduğuna inanırdım bu yüzden sadece kimlik vs için resim çekiyordum."

https://twitter.com/Delala_Cawres/status/1086184501594734592

Nazan (@NazanBalkaya34): #1Yearchallenge İnsanın inandığı şekilde yaşamak istediği şekilde yaşayabilmesinin tarifi yok sanırım.

https://twitter.com/NazanBalkaya34/status/1085981875116695552

Josephine (@Ev_Bezgini): #yalnızyürümeyeceksin #10yearschallenge @yalniz_yurume 7 yaşında başörtüsü takılıpü, 14 yaşında okul 1. Olmasına rağmen kocaya satılan, fakat hiçbir zaman mücadelesinde pes etmeyen biri olarak, içinde fırtınalar kopan kadınlara söylüyorum. Yalnız değilsin, asla pes etme! 2011-2018

https://twitter.com/Ev_Bezgini/status/1086271209275179009

Memnuniyetsiz Melek (@mistiktanrica):‏ "Hep gülüyorum ama hayat o kadar da toz pembe değil benim için. Başörtüsü ve katsayı için mücadele eden İHL mezunu ben, sonrasında 8 sene boyunca taşıdığı örtüyü çıkarma mücadelesi veren yine ben. Uzun süre, önce kendime 5 yıldır da tüm çevreme ve topluma karşı."

https://twitter.com/mistiktanrica/status/1086000508651876353

https://twitter.com/hilalnazdg/status/1086171260021862400

https://twitter.com/napimmyani/status/1086218425834319872

https://twitter.com/nyctphilia_/status/1086264849292804096

Paylaşımlara tepki gösterenler: Kapalılara da saygı duyun

Bu tweet'lere tepki gösterenler de şu mesajları paylaştı:

Onur Seyyah (SeyyahOnur): "Çürümüşlük filan derken ailenizin yaşam tarzını kastediyorsunuz herhalde.Buna en yumuşak haliyle yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor derler.Açılman eski hayat tarzına çemkirmeni gerektirmez."

AdemArs. (@ademarslan): "İsteyen istediği gibi açılır saçılır kapanır kimseyi ilgilendirmez de , bir kaç gündür kapanıp açılanların değişimleri dolaşıp duruyor. Bu biraz tesettürü meze yapmaya döndü sanki! Açılana saygı duyduğunuz gibi kapalı olanlara da saygı duyun hakaretvari yorum yapmayın insan olun!"

Elif (@moraviss): "#1yearchallenge Büyüdük, ,güzelleştik ,özgürleştik. Biz başörtümüzle de gayet özgürüz. Siz nasıl düşünürseniz düşünün biz aile baskısıyla kapanmıyoruz. Bu bizim kendi fikrimiz. Bizi yorumlamak bize düşer size değil."

https://twitter.com/moraviss/status/1086179423768989696

https://twitter.com/ademarslan/status/1086494822607798272

https://twitter.com/zeyno1606/status/1086183959766200320

https://twitter.com/kokos_madame/status/1086334733989097478

https://twitter.com/mamhatipli10/status/1086428221694980096

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