Sosyal medyada tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

İzmit’te 15 yaşındaki genç, sosyal medyadan kendisine küfür ettiği iddiasıyla 17 yaşındaki arkadaşını pompalı tüfekle kalçasından yaraladı.

Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Hacıhasan Mahallesi Ethem Sokak üzerinde bulunan Tüysüzler çocuk parkında meydana geldi. Ali İ.A. (17) ile Ali H. (15) adlı iki genç, sosyal medya üzerinden birbirleriyle tartıştılar. Tartışmanın arından Tüysüzler çocuk parkında buluşmak için sözleşen geçlerden Ali İ.A., parka gelerek beklemeye başladı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfekle parka giren Ali H. ise kendisine küfür ettiği iddiasıyla Ali İ.A.’ya ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla kalçasından yaralanan Ali İ.A. kanlar içinde yerde kalırken Ali H. ise tüfekle birlikte olay yerinden kaçtı.

Daha sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Ali İ.A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı genç ilk müdahalesinin ardından ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise park içindeki incelemesinin ardından kaçan Ali H.’yi yakalamak için çalışma başlattı.