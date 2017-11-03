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Sosyal medyada örgüt propagandasından tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ş

03 Kasım 2017 02:12

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Bozdoğan İlçesi\'nde, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ş.M., tutuklandı.
Aydın Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıltepe Mahallesi\'ndeki bir güneş enerjisi santralinde çalışan Ş.M.\'nin (32) sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Ş.M., düzenlenen operasyonla işyerinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.M., tutuklandı. 


 

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