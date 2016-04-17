Sosyal medyada Merkel'e soruşturma tepkisi: Je suis Erdoğan

Bild gazetesi, Angela Merkel’in küfürlü şiir okuyan komedyen Jan Böhmermann için soruşturma izni vermesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tatmin etmediğini yazdı. Gazeteye göre Erdoğan, Böhmermann’a üçüncü davayı da açacak. Almanlar, Twitter’da tepkilerini göstermek için Başbakan Merkel’in posterlerinin üzerine “Je suis Erdoğan” (Ben Erdoğan’ım) yazısını monte ederek paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında küfürlü şiir okuyan komedyen Jan Böhmermann için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in savcılığa soruşturma yetkisi verip yargı yolunu açmasıyla yeni bir perde açıldı. Ankara’nın Alman Ceza Yasası’nın yabancı devlet-hükümet başkanlarına hakaretle ilgili 103’üncü maddesi üzerinden verdiği nota ve Erdoğan’ın kişiye hakaretle ilgili 185’inci maddeden yaptığı suç duyurusunun ardından yeni bir dava başvurusu yolda.

‘Bir daha okumasın’

Cumhuriyet'teki habere göre, yeni suç duyurusu Böhmermann’ın söz konusu şiiri bir daha okumasını engelleme amacıyla yapılacak. Komedyen şiiri bir daha okumayacağına dair yazılı taahhüt imzalamayı reddederken Erdoğan’ın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger mahkemeye gitmekten başka yol kalmadığını söyledi. Avukat, ihtiyati tedbir kararı almak amacıyla bu ay sonuna kadar dava açacak. Erdoğan’ın şiiri hiciv değil hakaret silsilesi olarak gördüğünü aktaran Von Sprenger, şiirin Böhmernn tarafından ne olarak sunulduğu değil, izleyici tarafından nasıl anlaşıldığının önemli olduğunu savundu. Köpeklere ağızlık takılmasına atıf yaparak “Erdoğan Böhmermann’ı susturmak istiyor” manşetini atan Bild, Erdoğan’ın “tüm yasal yollara başvuracağını” belirtti.

‘Hacca gideceğim’

Böhmermann’ın çalıştığı ZDF kanalının bulunduğu Mainz’daki Başsavcılık, Ankara ile Erdoğan’ın dava taleplerini tek bir dosyada topladı. ZDF Genel Müdürü Thomas Bellut, Böhmermann’a hukuk mücadelesinde tam destek sözü verdi. Erdoğan’ın sayesinde “kült komedyen” diye anılmaya başlanan Böhmermann ise polis koruması altına alınmasının ardından televizyon çalışmalarına “ara verdiğini” duyurdu.

Komedyen “Böylece kamuoyu sığınmacı krizi, kedi videoları gibi önemli meselelere odaklanabilir” dedi. “Ülkeyi terk edeceğim. K. Kore’de basın özgürlüğünü anlatacağım” diyen Böhmermann, espirili bir şekilde hacca gideceğini de söyledi.

Yumruğu vurdu

Merkel’in yargı süreci başlatması kararının perde arkasını yazan Bild’e göre görüşmelerde Adalet Bakanı Heiko Mass, ifade özgürlüğüne dikkat çekerek yargı süreci başlatılmasının doğru olmayacağını söyledi. SPD, sanatçıların tepkisine ve Erdoğan’ın istediği zaman Almanya’da kendisini eleştirenlere dava açabileceği izlenimi oluşabileceğine dikkat çekti. Tartışmanın sonunda masaya yumruğunu vuran Merkel, SPD’nin karşı çıkmasına rağmen, savcılığı yetkilendirme kararını açıkladı.

'Kararın kendi hiciv'

Alman medyası bağımsız yargının ifade özgürlüğünden yana karar vereceği ve bunun Erdoğan’a ders olacağı görüşünde olmakla birlikte Merkel’i Erdoğan’la işbirliği için eleştirdi. Spiegel “Televizyondaki hicivle ilgili başbakanın yargı süreci başlatması başlı başına hiciv” derken Bild, “Merkel’in kararı çirkin bir soruyu beraberinde getirdi: Erdoğan sığınmacı anlaşması sayesinde Almanya’ya baskı mı yapıyor?” diye sordu. Welt, “Solgun sıska oğlan (Böhmermann) kazandı” dedi.