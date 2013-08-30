Sosyal medyada Leman'a karşı Keman!

Türkiye'nin en çok takip edilen mizah ve karikatür dergilerinden Leman'ın, bu ayki, "ODTÜ boşuna direnmiyor" başlıklı kapağında ODTÜ'deki ağaçların arasından çıkan Deniz Gezmiş'in dilinden, "Noluyo lan?! Sahipsiz mi sandınız buraları?" ifadesi yer alırken Melih Gökçek'in dilinden ise, "Eoğğ! Euzü Bismillah! ağaçlar dile geldi.." diye yazıldı.

Fatih Tekeci'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, Leman'ın bu kapağının ardından Melih Gökçek, Twitter hesabından takipçilerinin hazırladığı ve 'Keman' adını verdikleri bir karikatür sayfası paylaştı. Melih Gökçek'in, "Kendinizi hâlâ 1968'lerde mi sanıyorsunuz lan" diye konuşturulduğu kapakta Gökçek, eylemcilere 'Hukuk dersi" veriyor. Melih Gökçek, Twitter hesabından paylaştığı takipçilerinin Keman sayfasıyla ilgili, "Birileri de Keman dergisi çıkarmış:) Bu da cevap olmuş... Teşekkürler Keman dergisi:)" tweet'ini attı.

Mizah dergilerinde bu hafta ne var?

Penguen ve Gırgır dergileri, Mısır'da Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed El Biltaci’nin kızı Esma'ya yazdığı mektup okununca çıktığı televizyon programında ağlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıdı.

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