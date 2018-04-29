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BBC Türkçe

Sosyal medyada günün konusu: #Yağmur

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur sosyal paylaşım sitesi Twitter'da dünyadaki trendler arasına girerken, Türkiye'deki kullanıcılar arasında espri konusu oldu. Yağmur fotoğraflarını paylaşan vatandaşların bazıları sitem etti, kimisi ise zor dur

29 Nisan 2018 20:30

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, sosyal medya sitesi Twitter'da dünyanın en çok konuşulan konusu oldu.

#Yağmur

Islak bir martıyı dükkanına alan Talha Keskin isimli kullanıcı, martının kurulanma çabalarını anbean video ve fotoğraflarla paylaştı. Talha Keskin gelen 'biz de mahsur kaldık' tweetleri üzerine, Fatih'teki dükkanına 'başı sıkışan herkesi beklediklerini' söyleyerek yanıt verdi.

Talha Keskin, kurulanınca 'keyfi yerine gelen' martının gözünü dışarıya diktiğini ama henüz dışarıya çıkmaya niyetli olmadığını da duyurdu.

E-5 otoyolunda ufak bir şelaleye dönen alan, bir kullanıcı tarafından 'İstanbul'un keşfedilmemiş doğa harikalarından birisi daha' yorumuyla paylaşıldı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattını su basınca çekilen görüntüler de sosyal medyada yer aldı. Başka bir kullanıcı aşağıdaki videoyu "Metro bekliyorsun, İDO geliyor" sözleriyle paylaştı.

Hava Forum hesabı, bir üyesinin yolladığı bu görüntüleri paylaştı.

Yüzen birinin videosunu paylaşan bu kullanıcı ise, "Üsküdar'da insanlar yüzerek işlerine gidiyor. Bu sıcak havalarda bizlere bu hizmeti sunan İBB'ye teşekkür ediyoruz :)" notunu yazdı.

Davutpaşa'dan paylaşılan bir video ise durumun vehametini gözler önüne serdi.

Zeynep Yalçın isimli kulanıcı ise, "Metrobüse bile havuz yaptırmışlar. Daha ne isteyelim" dedi.

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