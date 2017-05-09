Sosyal medyada Gülmen ve Özakça için kampanya

Sosyal medyada 61 gündür açlık grevinde olan akademisyenler için kampanya başlatıldı.

Twitter’da darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve açlık grevinde olan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için #NuriyeveSemihinAçlığınaSesVer etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

#NuriyeveSemihinAçlığınaSesVer Tweetleri