Sosyal medyada gözleri oyulmuş kedi paylaşımına tepki (2)

ÇOK ÜZGÜNÜM

Sakarya\'da sosyal medya hesabından üzerine \'En Sevdiğim\' yazıp, gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafını paylaşan Sude A. açıklamada bulundu. Kedi leşini yolda görerek fotoğrafını çektiğini belirten Sude A., \"Köyde kardeşim ile birlikte kuzenlerimin yanına giderken yolun ortasında bir kedi gördük ve yanına gittiğimizde hafifçe başını kaldırdım. Ölmüş olduğunu gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. O anda fotoğrafını çektim ve hesapta paylaştım. Hayvanların bu hale gelmesi gerçekten üzüntü vericiydi. Bir kişi bana \"Niye zarar veriyorsun yazdı\". Benim böyle bir şeyi yapmış olacağımı düşünmesi bile beni rahatsız etti. Çünkü ben köyde olsun, evimde olsun hayvanlarla iç içeyim. Hayvanları gerçekten seviyorum. O kişinin yazdığı şeylere, o kişiye tepki göstererek sinirle yazmamam gereken şeyler yazdım. Bulunduğum durumdan dolayı çok üzgünüm. Ben hiçbir hayvana asla zarar vermem\" dedi.