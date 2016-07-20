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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sosyal medyada 'darbe girişimini övmek' gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı!

Sosyal medya kullanıcılarının darbe girişimini övdüğü iddia edildi

20 Temmuz 2016 05:35

Düzce'de sosyal medya hesaplarında darbe girişimini övücü paylaşımlarda bulunarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen iki kişi tutuklandı.

Düzce merkez ve Akçakoca ilçesinde, sosyal medya hesaplarında darbe girişimini destekleyen paylaşımlarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Turgay Arslan, il merkezinde, Enis Demirtaş ise Akçakoca'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edilen Arslan ve Demirtaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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