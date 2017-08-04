Sosyal medyada çocukların fotoğrafları paylaşılmalı mı?

İngiltere'de iletişim denetleme kurumu Ofcom'un yaptırdığı bir araştırmaya göre, ebeveynler çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşma konusunda bölünmüş durumda.

Çalışmaya göre, anne ve babaların yarısından biraz fazlası, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada asla paylaşmıyor ve buna gerekçe olarak da 18 yaşından küçüklerin mahremiyetini korumayı gösteriyorlar.

Ofcom Tüketici Grubu Direktörü Lindsey Fussel BBC'ye yaptığı açıklamada, "Anne ve babalar bu konuda cidden bölünmüş durumda. İyi haberse fotoğrafları paylaşanların yüzde 80'inden fazlası, bu fotoğrafları kimlerin görebileceğini belirleme konusunda kendilerine güveniyor. Örneğin; aileleri ve arkadaşlarıyla sınırladıklarını söylüyorlar" dedi.

Fotoğraf paylaşmayanların yüzde 87'si çocuklarının hayatlarının mahrem kalmasını istediklerini ve yüzde 38'i d çocukların kendisinin bunu istemediğini belirtti.

Paylaşanların yüzde 52 ise çocuklarının bu konuda bir şikayeti olmadığını vurguladı ve sadece yüzde 15'i çocuklarının büyüyünce ne düşüneceğinden kaygılandığını söyledi.

Ankete katılanların çoğu da sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının kullanım koşullarının ne olduğunu tam olarak bilmeden kabul ettiklerini ifade ediyor. Yarısı da yüklenen bir fotoğrafı daha sonra silmenin her zaman kolay olmayabileceğini kabul ediyor.

Selfie kültürü

Çalışmada, katılımcılara internete yükledikleri fotoğrafları nasıl hazırladıkları da soruldu.

Sonuçlara göre katılımcılar internete koydukları her selfie için kendilerinin ortalama altı fotoğrafını çekiyor.

Instagram, Snapchat ve Facebook'taki filtrelerle, paylaşmadan önce bir dakikadan biraz daha fazla üzerinde oynama yapıldığı kaydediliyor.

Ayrıca katılımcıların yüzde 61'i fotoğraflarının gerçek hayatlarının doğru bir yansıması olduğunu düşünürken, yüzde 74'ü başka insanların kendi hayatlarını bir gül bahçesiymiş gibi yansıttıklarını düşünüyor.

Rapordan çıkan diğer sonuçlarsa şöyle:

Ülkedeki tablet bilgisayarlara sahip olanların sayısı ilk kez düştü ancak Ofcom yüzde 1'lik düşüşün istatistiksel açıdan önemli olmadığını belirtiyor.

55 yaşındakilerin yüzde 40'ı internete bağlanabilen televizyonlara sahip.

Katılımcıların yüzde 9'u tuvalette film veya televizyon izlediklerini söyledi.

İngiltere'de en büyük hızla büyüyen sosyal medya platformu Snapchat oldu.

Yetişkin nüfusun yüzde 88'i evden internete bağlanabiliyor.