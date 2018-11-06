Sosyal medyada böbreklerini satıyorlar: Alkol, sigara yok, 80 bin lira borcumuzu ancak kapatır

Sosyal medyada ve birçok internet platformunda her geçen gün ‘satılık böbrek’ ilanları artıyor. Böbreğini satan insanların "Neden böbreğinizi satıyorsunuz?" sorusunun cevabı ise genellikle, "Borçları kapatmak için" oluyor.

Borçlarını ödemek isteyenler, son çare olarak bu platformlarda böbreğini satıyor. Sosyal medya platformlarından Facebook, Instagram ya da Twitter üzerinde "Böbreğimi satıyorum", "Böbreğimi satmak istiyorum", "Satılık böbrek arayanlar", "Böbrek arayanlar" adı altında yapılan paylaşımlarda, böbreğini satmak isteyen onlarca insan yer alıyor.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz, böbreğini satmak isteyenlerle alıcı gibi konuştu.

Söz konusu konuşmalar şöyle:

- Merhaba, internetteki satılık böbrek ilanı için aradım.

Buyurun.

- Kiminle görüşüyorum, böbreğini satacak kişi siz misiniz?

Ben Burak, böbreğini satan kişi erkek kardeşim, 28 yaşında.

- Peki neden sattığını öğrenebilir miyim?

Ailemizin borcu var ondan dolayı satıyor.

- Neden siz değil de kardeşiniz?

Çünkü ben alkol kullanıyorum. Kardeşim ne alkol ne de sigara kullanıyor. Bir de ben evliyim, borç ailemin borcu. Kendileri böyle bir karar aldı.

- Kardeşinizin herhangi bir sağlık problemi var mı ya da kullandığı bir ilaç?

Hayır, herhangi hastalığı yok, doktor kontrolünde verebiliriz.

- Peki kaç paraya satmayı düşünüyorsunuz?

Ailem 80 bin TL diyor. Anca bu fiyatla borçlarımızı kapatabiliriz.

"18 bin dolara bağışlıyorum"

Facebook'ta "Böbreğimi bağışlıyorum" diye paylaşımda bulunan A.Y. ile yapılan konuşma da şöyle:

- Merhaba, satılık böbrek için rahatsız ettim.

Bağışlıyorum diyelim.

- Peki neden bağışlıyorsunuz?

Sevaba girmek istiyorum.

- Bağışlıyorum yazmışsınız ücret talep edecek misiniz?

Ben 18 bin dolar diyorum.

- Peki paraya acil mi ihtiyacınız var, nakil olur olmaz hemen ödememiz mi gerekiyor hepsini?

Yani…

- Peki neden satıyorsunuz?

Satmıyorum hanımefendi bağışlıyorum.

- 18 bin dolara mı bağışlıyorsunuz?

Yani…