T24 LogoT24 Logo
Medya

Sosyal medyada Akit’e tepki: Zor değil, 5 dakika araştırmayla şunları buluyorsunuz…

"Mecbur da değiller ama..."

14 Aralık 2016 03:34

Sosyal medyada Yeni Akit gazetesinin Google hazırladığı özel temayla Türkan Saylan'ı doğum gününde anması için "Bir tane Müslümanı anmayan Google Türkan Saylan'ı unutmadı” tepkiler geldi. 

Bir sosyal medya kullanıcısı Google’ın daha önce çok sayıda Müslüman bilim insanı ve sanatçıyı andığı andığını hatırlattı ve “Hayır mecbur da değiller ama 5 dakikalık araştırma ile şunlar bulunuyor” dedi.

ETİKETLER

akittürkan saylan
","articleSection":"Medya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-12-14T03:34:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/sosyal-medyada-akite-tepki-zor-degil-5-dakika-arastirmayla-sunlari-buluyorsunuz,376731","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/sosyal-medyada-akite-tepki-zor-degil-5-dakika-arastirmayla-sunlari-buluyorsunuz,376731"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24