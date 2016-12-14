Sosyal medyada Akit’e tepki: Zor değil, 5 dakika araştırmayla şunları buluyorsunuz…

Sosyal medyada Yeni Akit gazetesinin Google hazırladığı özel temayla Türkan Saylan'ı doğum gününde anması için "Bir tane Müslümanı anmayan Google Türkan Saylan'ı unutmadı” tepkiler geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Google’ın daha önce çok sayıda Müslüman bilim insanı ve sanatçıyı andığı andığını hatırlattı ve “Hayır mecbur da değiller ama 5 dakikalık araştırma ile şunlar bulunuyor” dedi.