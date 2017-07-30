Sosyal medyada "Ahmet Şık Kitabı Al" kampanyası: Haydi, elden ele!

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla 212 gün önce tutuklanan Ahmet Şık ile ilgili olarak sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. "Ahmet Şık Kitabı Al" adlı kampanyanın duyurusunda "Haydi elden ele, Ahmet Şık kitabı alıp hediye ediyoruz, hem kitaplarının okunması sağlıyoruz, hem ailesine destek oluyoruz" dendi.

Tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu,Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık ile Twitter’da "Jeansbiri" adlı hesabı kullandığı iddia edilen Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hâlinin devamına hükmetmişti. Mahkeme, ara kararında Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu Üyesi Avukat M. Kemal Güngör, yazar Hakan Kara, Okur Temsilcisi Güray Öz, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve çizer Musa Kart'ın tahliyesine karar vermişti.