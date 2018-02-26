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Sosyal medyada Afrin operasyonu; 845 gözaltı

Afrin operasyonuna ilişkin olarak geçen hafta 786 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti

26 Şubat 2018 16:25

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısından bulunan Afrin'e yönelik opearsyon kapsamında, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 845 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar operasyona yönelik gerçekleşen eylem, etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 845 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Geçen hafta 786 kişi gözaltına alınmıştı.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtının başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik, 85 eylem/etkinlik gerçekleştirilmiş, sosyal medya üzerinden 648 propaganda yapılmış, olaylarda 120 provokatör tespit edilmiş, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 845 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamada, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 423 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

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