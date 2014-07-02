Sosyal medya üzerinden bonzai satılıyor

Sosyal medyada, özelllikle Facebook gibi siteler ve bazı forumlarda, bonzai ve Jamaican gibi uyuşturucu maddelerin ticareti yapılıyor.

Al Jazeraa'nin Murat Eğilmez imzalı haberine göre, Facebook'ta onlarca örneği olan bonzai satış sayfalarının üye sayıları 100 kişiden başlıyor, ancak ziyaretçi sayıları daha yüksek. Bu sayfalarda açıkça uyuşturucu satışı yapılıyor, karşılıklı pazarlık konuşmaları oluyor, fiyat ve adres bilgileri veriliyor.



Sayfalardan birinde ‘10 ve üzeri alımlarda fiyat konuşulur’ diyerek duyurusu bile yapılıyor. ‘PTT ile kapıda ödeme, yüzde 100 güvenli alısveriş için ulaşın’ deniliyor. Başka bir ilanda ise, ‘Ürünler yüzde 100 orijinal, yırtmalı pakettir ve yapacağınız alışverişten yüzde 100 karlı çıkma imkanı sağlayan fiyatlar’ deniliyor ve uyuşturucu maddelerin fiyatları da duyuruluyor.

‘Son stoklar için ulaşan alır’ diye anonslar yapılan bazı sosyal medya hesaplarında Bonzai'nin gramının fiyatları ve özellikleri sıralanıyor, Jamaican için "elimize dün geldi’ gibi anonslar yapılıyor. Sipariş verenlere ise, ‘Özelden ulaş’ yanıtıyla uyarı yapılıyor.

Sosyal medyada satıcıların mesajları

"İstanbul içi veya dışı fark etmez. İstanbul içine elden veririm. Alıcı geldiği takdirde İstanbul dışına kargo yaparım. Para yatırıldığı takdirde parasını verip de ürününü alamayan varsa söylesin."

"Çarşamba alacaklar kendini hazırlasın, hafta sonuna kadar şehir dışında olan arkadaslar güvence istiyor, güvenceyi nasıl vereceğimi bilmiyorum, güvenemiyorsanız ugraştırmayın, para almadan göndermiyorum. Siz peşine düşersiniz ama ben düşemem."

"Paket fiyatlarım 3 paket ve altı 80 TL'dir. 4 paket ve 7 arası 70 TL'dir. 7 paket ve üstü 60 TL'dir. İstanbul dışı olan arkadaşlarım para yatırmadan paket göndermiyorum. Paketler jamaican gold süpremedir."

"Arkadaşlar 3 gr mal lazım yardımcı olabilecekler yazsın, 12'ye kadar online'ım."

"Grubumuz ortamcılardan ve alemcilerden oluşmaktadır. Kimseyi zorla tuttuğumuz yok, hoşuna gitmeyen yol alsın."

Narkotik sayfaları kapatıyor, yenisi hemen açılıyor

Konuştuğumuz İstanbul Narkotik Polisi yetkilileri, bu sayfaların kapatılması için girişimde bulunduklarını ancak sürecin vakit aldığını, bir kısmı kapansa da hemen yenilerinin açıldığını söyledi. Emniyet görevlileri, bu sayfaları takip ettiklerini ve müşteri gibi davranarak satıcıları yakalamaya çalıştıklarını belirtti.

'Sürekli takibimiz altında'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Yardımcısı Serdar Çelebi ise şöyle dedi: "Tüm o yasadışı sayfaların biz de farkındayız. Sürekli takibimiz altındalar. Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şubesi de kendi yönlerinden takip ediyor, gerektiğinde bize teknik destek veriyorlar. Biz bu mecraları asla boş bırakmama gayreti içindeyiz. Zaman zaman bu tip kanalları kullanarak asıl ulaşmak istediğimiz hedeflerimizi yakalıyoruz."

'Bunun kimyasal olduğu öğrenilmeli'

Bonzai ile mücadelenin çok zor olduğunu söyleyen ÇEMATEM sorumlusu Uzman Doktor Arzu Çiftçi de, internetin uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasında tetikleyici unsur olduğuna dikkat çekti. Çiftçi, ergen yaşta oluşan merakın istismar edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bize başvuran her çocuğun ölü bir arkadaşı vardı. İnternette yayıldıktan sonra alt kültür oluşuyor. Bunları internete koyuyorlar. Sosyal medyada bir madde grubu oluşturabiliyorlar. İnternet uyuşturucunun yayılma hızını artırmş olabilir ama en temel şey bilgi eksikliği. ‘Bu kadar ağır bedeller ödeyeceğimi bilmiyordum’, ‘ottur günahı yoktur’ gibi. Çocukların bunun kimyasal olduğunu öğrenmeleri zaman aldı."