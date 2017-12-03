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Sosyal medya terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ve Söke ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı

03 Aralık 2017 17:35

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ve Söke ilçelerinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Didim Sulh Ceza Hakimliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, dün Didim\'in kırsal Yalıköy Mahallesi\'nde Mahir K.(28) ile Cengiz B. (35), Söke\'nin kırsal Yenidoğan Mahallesi\'nde de Zafer B. (33),  sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve KCK\'nın propagandasını yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, savclığın talimatıyla şüphelileri adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyip, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çeşitli dökümanlara da incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma devam ederken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

 

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