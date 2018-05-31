Sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir üniversite öğrencisine daha hapis cezası

Kastamonu’da sosyal medyada 'PKK propagandası' yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Özdem K., 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Kastamonu Üniversitesi öğrencisi olan Özdem K.’nın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
‘Terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla yargılanan Özdem K., karar duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Özdem K.’ya 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.